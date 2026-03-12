Cette étude prouve qu'il faut acheter cet iPhone reconditionné pour faire le meilleur investissement

- publié le 12/03/2026 à 17h45

À retenir : L'iPhone 13 détrône l'iPhone 11 et devient le modèle le plus vendu en France dans le secteur du reconditionné en 2026.

Alors que l'iPhone 11 commence à montrer ses limites logicielles, l'iPhone 13 s'installe comme la nouvelle référence incontestée.

L'iPhone 13 offre un accès simple et concret aux futures versions d'iOS, tout en bénéficiant d'un marché de l'occasion ultra-fluide où la demande reste constante.

L'iPhone 13 : Le nouveau roi du marché français

Ce passage de témoin au sommet du classement Easy Cash est crucial pour votre portefeuille, car c'est un indice fort qui nous oriente vers les facteurs devenus essentiels pour faire une bonne affaire.

L'hégémonie de l'iPhone 13 s'appuie sur trois piliers qui en font un investissement solide sur le long terme :

Un prix de revente élevé : Plus un modèle est populaire, plus il est facile de le revendre en quelques heures à un prix juste.

L'entre-deux technologique idéal : Sa puce A15 Bionic est un vrai argument pour garantir la fluidité de votre appareil en 2026.

Sa puce est un vrai argument pour garantir la fluidité de votre appareil en 2026. La fin de la grosse décote : Contrairement aux modèles récents qui chutent lourdement, l'iPhone 13 a déjà stabilisé sa valeur sur le marché.

Concernant ce troisième point, l'analyse des données montre un paradoxe assez frappant : posséder un iPhone trop récent n'est pas forcément idéal pour la revente.

Un iPhone 15 Plus, par exemple, a perdu en moyenne 231,8 € en seulement douze mois. À l'inverse, l'iPhone 13 a déjà effectué sa « chute libre » tarifaire.

En l'achetant aujourd'hui, vous entrez dans une phase de stabilité où votre appareil ne perdra plus que quelques dizaines d'euros par an.

Une opportunité à saisir chez CertiDeal

Selon Valentin Klein di Giacomo d'Easy Cash, la base installée de l'iPhone 13 est si vaste que le marché secondaire est devenu extrêmement fluide.

Pour le consommateur, c'est une excellente nouvelle, car les prix sont tirés vers le bas grâce à une offre abondante et les pièces détachées sont disponibles partout.

Choisir ce modèle chez un expert comme CertiDeal permet de maximiser cet investissement, car il s'agit d'un reconditionneur français, proposant des appareils remis en état en France, avec 30 mois de garantie et un paiement en 4 fois sans frais via PayPal.

Des arguments solides pour acheter dans de bonnes conditions.