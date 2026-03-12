Lancement Galaxy S26 Series : Comment s'offrir le pack complet (Watch, Buds, Coque) à prix cassé sur la boutique Samsung

Depuis ce matin, Samsung a ouvert les vannes du lancement officiel de ses Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra. Si vous pensiez avoir raté le coche, eh bien non, la boutique officielle dégaine un arsenal d'offres « écosystème » qui rendent l'achat groupé très intéressant..

Rémi Deschamps - publié le 12/03/2026 à 12h15
Les Galaxy S26 Ultra

À retenir : Du 11 au 25 mars 2026, Samsung offre 50 € de bonus sur votre reprise, -15 % sur les dernières montres et écouteurs, et -30 % sur tous les accessoires officiels.

La stratégie de Samsung est assez simple : il s'agit de vous inciter à ne pas acheter juste un téléphone, mais une expérience complète. Entre l'écran Privacy Display de l'Ultra et la nouvelle interface Galaxy AI, ces appareils méritent effectivement d'être accompagnés du meilleur équipement.

Voici comment optimiser votre panier pour ne laisser aucun euro sur la table.

Le Bonus de reprise : un argument qui fait mouche

Le premier levier pour faire baisser la facture est le programme de reprise mis en place par la marque. En plus de la valeur réelle de votre ancien smartphone, Samsung injecte un bonus de 50 €.

Que vous craquiez pour le S26 plutôt compact ou le monumental S26 Ultra, cette somme est déduite immédiatement, vous permettant de franchir le pas avec un apport minimal.

 

L'offre Écosystème : -15 % sur les Watch8 et Buds4

C'est ici que l'offre devient réellement intéressante. Acheter une Galaxy Watch8 Classic ou les nouveaux Buds4 Pro séparément vous coûterait le prix fort.

Mais en les ajoutant à votre panier S26 :

  • Remise immédiate de 15 % sur les montres et écouteurs.
  • Cumul possible avec les autres offres en cours.
  • Choix total sur les coloris et modèles non personnalisés.

C'est une très belle flexibilité sur les accessoires officiels, là où régulièrement les protections et chargeurs rapides sont les oubliés des promotions.

Ici, avec 30 % de réduction immédiate sur tout le catalogue accessoires, vous pouvez équiper votre foyer sereinement.

Avantage ClientDétails de l'offre Samsung
Smartphone Galaxy S26 SeriesBonus Reprise +50 €
Galaxy Watch & Buds4-15 % de remise immédiate
Accessoires (Coques, câbles...)-30 % de remise immédiate

Si vous aviez prévu de changer aussi de montre ou d'écouteurs cette année, le calcul est vite fait. Vous profitez d'un excellent matériel Android, totalement protégé, avec une économie globale pouvant dépasser les 200 € sur l'ensemble de votre équipement.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
