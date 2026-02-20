iPhone 13 Pro ou 14 Pro : quel reconditionné choisir pour le garder le plus longtemps ?

Le duel des prix : un écart de 145 € qui fait réfléchir

Première chose, avec un an de différence entre les deux modèles, la différence de prix est marquée. Chez CertiDeal, l'iPhone 13 Pro est accessible à partir de 236,24 €, tandis que l'iPhone 14 Pro s'affiche à partir de 380,99 €.

Pour ces 145 € de différence, l'iPhone 14 Pro apporte des nouveautés majeures : l'apparition de la Dynamic Island (qui remplace l'encoche), un écran « Always-on » et surtout un capteur photo principal de 48 MP contre 12 MP pour son prédécesseur.

Si vous êtes un mordu de photographie ou de réseaux sociaux, l'investissement dans le 14 Pro se justifie pleinement.

L'argument décisif : le temps de mise à jour Apple

C'est ici que le choix devient stratégique. Apple est réputé pour sa longévité logicielle, offrant généralement entre 6 et 7 ans de mises à jour iOS.

iPhone 13 Pro : Sorti en 2021, il devrait recevoir les dernières versions d'iOS jusqu'en 2027 ou 2028.

Sorti en 2021, il devrait recevoir les dernières versions d'iOS jusqu'en 2027 ou 2028. iPhone 14 Pro : Sorti en 2022, il vous garantit une année supplémentaire, soit jusqu'en 2028 ou 2029.

Choisir l'iPhone 14 Pro aujourd'hui, c'est s'assurer une tranquillité d'esprit prolongée et une meilleure valeur de revente dans deux ou trois ans.

Pourquoi passer par CertiDeal ? La sécurité avant tout

Acheter du reconditionné peut effrayer, surtout si vous n'êtes pas habitué, c'est pour cela que nous vous conseillons très régulièrement de passer par CertiDeal. Il s'agit d'une plateforme française qui reconditionne ses appareils directement en France, dans ses propres ateliers. En plus de ce savoir-faire local, vous obtenez les avantages suivants :

Garantie de 30 mois : C'est plus que le neuf, ou que ce que la loi demande ! Vous êtes couvert pendant plus de deux ans et demi contre les pannes. Paiement en 4X sans frais : Via PayPal, vous pouvez étaler le paiement (soit environ 59 €/mois pour un 13 Pro) sans alourdir votre budget. Tests rigoureux : Chaque appareil passe entre les mains d'experts pour garantir une batterie et des composants 100 % fonctionnels.

✅ iPhone 13 Pro : Pour qui ? Budget : Pour ceux qui veulent un Pro sous les 250 €.

Pour ceux qui veulent un Pro sous les 250 €. Écran : Déjà en 120 Hz (ProMotion).

Déjà en 120 Hz (ProMotion). Format : Idéal si la Dynamic Island ne vous manque pas. ☑️ iPhone 14 Pro : Pour qui ? Futur : Pour ceux qui veulent garder leur iPhone 4 ans et plus.

Pour ceux qui veulent garder leur iPhone 4 ans et plus. Photo : Le bond en avant du capteur 48 MP.

Le bond en avant du capteur 48 MP. Look : Pour le design moderne sans encoche.