iPhone 13 : Voici où se procurer un Apple à prix cassé et reconditionné à 100 % en France !

L’iPhone 13 est une valeur sûre parmi les smartphones d’Apple, car il est assez récent pour bénéficier des mises à jour de la marque, mais pas trop, ce qui lui permet des baisses de prix importantes, d’autant plus en reconditionné.

Sur Certideal, le choix de la semaine est un iPhone 13 est à partir de 409 € en état correct. Une belle opportunité, car c’est un prix raisonnable pour cet appareil, qui permet d’allier économies à l’adoption d’une démarche plus responsable grâce au reconditionné.

Fiche technique de l'iPhone 13

Écran : Super Retina XDR de 6,1 pouces avec résolution 2532 x 1170 pixels

Processeur : Puce A15 Bionic

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : Double caméra arrière avec capteur principal de 12 mégapixels et capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels

Caméra frontale : Caméra TrueDepth de 12 mégapixels avec mode Portrait et enregistrement vidéo 4K HDR

Batterie : 3240 mAh avec charge rapide et recharge sans fil

L’iPhone 13 propose une fiche technique solide, fidèle à la réputation d’Apple. Parmi ses points forts, son écran OLED de 6,1 pouces, qui offre une qualité visuelle exceptionnelle et surtout un petit format très pratique. Que vous regardiez des vidéos, jouiez à des jeux ou naviguiez sur le web, l’expérience est immersive, agréable et ergonomique !

Côté performances, on trouve la puce Apple A15 Bionic. Elle garantit une rapidité et une fluidité sans défaut, même lors des tâches les plus exigeantes comme le montage vidéo ou les jeux gourmands en ressources.

Quelle offre pour l’iPhone 13 chez CertiDeal ?

Sur Certideal, le choix de la semaine met à l’honneur un iPhone 13 proposé à partir de 409 € en état correct. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un appareil performant à un prix raisonnable.

Ce tarif permet non seulement de faire des économies, mais aussi d’adopter une démarche plus responsable en optant pour du reconditionné.

Une belle manière de se procurer un smartphone premium tout en réduisant son impact environnemental. D’autant plus que vous obtenez 2 ans de garantie en cas de problème et que l’appareil est entièrement reconditionné en France.