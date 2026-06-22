iPhone 14 : À ce prix, il n'y a pas besoin d'attendre les soldes

Incontournable sur le marché du reconditionné, l'iPhone 14 fait aujourd'hui l'objet d'un choix crucial pour les acheteurs : faut-il se ruer sur le tarif le plus agressif du web ou investir un tout petit peu plus, mais dans un reconditionnement Français ? Voici notre comparatif de trois stratégies pour commander au mieux.

Rémi Deschamps - publié le 22/06/2026 à 12h15
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Cinq iPhone 14

S'orienter vers un smartphone reconditionné demande de connaître précisément ses besoins, en mettant dans la balance l'économie immédiate contre la solidité des garanties.

La carte de l'économie maximale chez Cdiscount

Pour réduire la facture au maximum, les marketplaces généralistes s'avèrent redoutables. Sur la plateforme Cdiscount, l'iPhone 14 descend ainsi à 274 €, un montant qui peut même chuter à 264 € en cumulant des remises temporaires.

Le site applique en effet une déduction immédiate de 25 € dès que le panier atteint 199 € d'achat grâce au code de réduction TEL25D199.

Profiter de l'offre prix mini sur Cdiscount

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Les nouveaux clients ont également la possibilité d'associer un second avantage à leur panier :

 

À ce prix plancher, le téléphone est sélectionné en « Excellent état ». Si l'opportunité est évidente, elle implique d'accepter une provenance internationale du produit, car les vendeurs tiers sous-traitent généralement les vérifications techniques dans des usines basées hors de France.

La filière française pour privilégier la sérénité et le circuit court

À l'inverse, consentir à un investissement légèrement supérieur permet de s'adosser à des experts nationaux du secteur.

Des enseignes spécialisées comme Recommerce et CertiDeal se démarquent des marketplaces par un cahier des charges rigoureux, s'appuyant sur des diagnostics techniques entièrement opérés au sein d'ateliers localisés en France.

Chez Recommerce, chaque appareil subit un examen complet, un nettoyage approfondi et une réinitialisation selon des critères d'exigence élevés. Choisir cette option assure une assistance de proximité ainsi qu'un conditionnement soigné incluant des accessoires neufs parfaitement compatibles.

Bien que le coût initial dépasse légèrement celui d'une marketplace classique, l'accompagnement se veut irréprochable et s'accompagne d'une garantie étendue à 3 ans, un gage de fiabilité indiscutable de la part de l'entreprise.

Découvrir les offres de Recommerce

De son côté, CertiDeal axe son positionnement sur la transparence et la longévité des produits. La marque se distingue en assortissant ses smartphones d'une couverture de 30 mois, une durée de protection supérieure aux standards habituels du neuf.

L'enseigne fournit un historique limpide de l'appareil et offre l'opportunité de calibrer l'état de la batterie selon vos exigences de performances (capacité supérieure à 80 %, à 90 % ou composant entièrement neuf).

Pour explorer les coulisses de cette entreprise, notre entretien avec Laure Cohen, cofondatrice de la structure, détaille l'ensemble de leurs engagements.

 

Comparatif des trois parcours d'achat

Ce tableau récapitulatif synthétise les points forts de chaque solution afin de vous orienter vers la formule la plus adaptée à vos priorités :

Option de reconditionnementPrincipaux avantagesGarantie incluseProfil idéal
Cdiscount (Marketplace)Tarif le plus bas du marchéGarantie légale standardBudgets serrés recherchant le prix mini
RecommerceAteliers en France, démarche éco-responsable claireGarantie commerciale 3 ansAcheteurs cherchant le compromis fiabilité / circuit court
CertiDealSourcing maîtrisé, batterie à la carte, reconditionné en FranceGarantie commerciale de 30 moisSécurité maximale et sérénité sur le long terme

Afin de confronter ces données à d'autres générations de la marque ou affiner votre recherche, vous pouvez consulter notre page dédiée aux smartphones Apple.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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