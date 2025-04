iPhone 14 : moins de 300 €, reconditionné en France… le bon plan immanquable

Il arrive souvent que l’on se demande s’il vaut mieux aller vers le neuf ou choisir du reconditionné. Moins cher, mais pour quel état ? Souvent aussi, nous sommes tiraillés par cette petite voix qui nous fait penser que le neuf vaudrait sécurité.

Et pourtant, la France impose des lois à la pratique du reconditionnement, si bien qu’il est difficile de voir une différence véritable entre ces deux types d’offres d’un point de vue formel : 2 ans de garantie minimum, une obligation d’utiliser les termes adéquats et même une plus grande transparence pour le reconditionné !

Un iPhone 14 à l’excellent rapport qualité-prix

Vers quel smartphone se tourner ? Si vous êtes amateur d’Apple et que vous possédez un ancien modèle, l’iPhone 14 est un modèle adéquat. Pourquoi ?

Il est plutôt récent, avec seulement deux nouvelles générations arrivées depuis sa sortie, mais assez ancien pour se permettre un prix plus doux, proche du milieu de gamme, voire de l’entrée.

Pourvu d’un bel écran, d’un processeur de grande facture, d’une autonomie agréable et d’un bloc photo digne de ce qu’un iPhone se veut proposer, c’est l’ensemble de l’expérience utilisateur qui est réellement le point fort de ce modèle.

D’un iPhone à l’autre, il n'y a pas tant de différence. Celle-ci opère principalement au niveau de la longévité logicielle. Il faut choisir l'appareil qui durera le plus longtemps, et au prix idéal pour son budget. L’iPhone 14 est un prétendant qui a de nombreuses années devant lui de mises à jour.

Quelle offre pour l’iPhone 14 en ce moment ?

Pour ceux qui seraient intéressés par ce modèle, l’entreprise française CertiDeal propose en ce moment l’iPhone 14 en version « Dur à Cuire » pour 294 €. Concrètement, cela se traduit par un appareil présentant des dommages esthétiques.

Cependant, l’appareil fonctionne tout à fait et parfaitement. Et même, celui-ci est reconditionné en France de A à Z. Si vous êtes intéressé et que c’est l’efficacité qui prime sur la beauté, alors il y a une chance que ce modèle, avec 2 ans de garantie, soit à même de vous intéresser.