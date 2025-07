iPhone 14 Plus : À prix cassé et reconditionné en France avec 2 ans de garantie !

L’iPhone 14 Plus, lancé il y a deux cycles solaires, reste un monolithe de puissance. Son atout maître ? Un grand écran de 6,7 pouces, parfait pour le streaming, le multitâche ou les longues sessions de navigation.

Mais, en redevant un peu plus sérieux, si l'iPhone 14 Plus est un bon plan actuellement c'est qu'il réussit à être au juste milieu : seulement deux ans au compteur et donc un prix plus bas avec des technologies toujours d'actualités.

Un format XXL, une dalle OLED de qualité et une ergonomie encore au goût du jour.

Autonomie très correcte, bel écran, double capteur photo polyvalent, et accès complet à l’écosystème Apple (AirDrop, FaceTime, iCloud...) : tout y est, et avec des mise à jour pour de nombreuses années.

✅ Les points forts Grand écran OLED lumineux et confortable

Performances toujours solides en 2025

Autonomie au-dessus de la moyenne ⚠️ À noter Pas de 120 Hz (réservé aux modèles Pro)

Design identique aux générations précédentes

Prix neuf encore élevé en 2025

Un bon plan reconditionné : 100 % made in France avec CertiDeal

C’est là que CertiDeal entre en jeu. Le spécialiste français du reconditionné propose ce modèle à des tarifs bien plus digestes.

Chaque iPhone est remis à neuf en France selon des protocoles stricts, avec des composants testés un par un.

Vous pouvez choisir entre plusieurs états esthétiques, sans jamais compromettre la performance :

409,99 € en état « correct » : quelques marques visibles, mais fonctionnement impeccable 439,99 € en « très bon état » : excellent rapport entre look et prix 444,99 € en « état parfait » : visuellement comme neuf 484,99 € en « état premium » : écran et châssis sans micro-rayure, proche du neuf d’origine

Un choix pertinent : Tous les modèles sont garantis 2 ans, avec possibilité d’ajouter une batterie neuve et un pack de protection (vitre + coque). Une vraie logique de durabilité.

Verdict : un grand iPhone, un petit prix

Même en 2025, l’iPhone 14 Plus conserve des atouts solides : un design sobre mais élégant, une puissance suffisante et une expérience utilisateur haut de gamme. Ceux qui privilégient les grands formats y trouveront un allié fiable et confortable.

Un iPhone grand format, performant et durable, à moins de 410 € ? Voilà une opportunité que même les plus fervents fidèles du neuf ne pourront ignorer.

Grâce à CertiDeal, ce modèle est accessible à partir de 409,99 €, avec garantie et traçabilité.