iPhone 14 Plus : il est au prix d’un milieu de gamme

Le reconditionné n’est plus un plan B : c’est devenu une option de premier choix pour de nombreux technophiles. Pourquoi payer le prix fort quand on peut s’offrir un iPhone haut de gamme, parfaitement fonctionnel, pour plusieurs centaines d’euros de moins ? C’est précisément ce que propose CertiDeal en ce moment avec l’iPhone 14 Plus, un modèle encore ultra-performant… à un tarif vraiment attractif.