iPhone 14 Plus : reconditionné + soldes = prix cassé à moins de 370 € et payable en plusieurs fois sans frais

L’iPhone 14 Plus est l’un des meilleurs choix d'iPhone si vous aimez les grands écrans, puisqu'il est assez ancien pour profiter d'un prix doux, mais pas trop non plus pour rester pertinent en 2026.

Avec un reconditionnement en France, son tarif sous les 370 €, et la possibilité d’étaler le paiement sans frais, c'est tout simplement un bon plan.

Description du smartphone

L’iPhone 14 Plus, c’est le format « grand écran » chez Apple : 6,7 pouces, idéal pour la vidéo, les réseaux sociaux et la lecture, avec une autonomie plus sereine qu’un modèle compact.

Il repose sur la puce A15 Bionic, encore très fluide au quotidien, et profite d’iOS et de ses mises à jour sur plusieurs années. Pour les caractéristiques officielles, Apple détaille aussi le modèle sur son site Apple.

✅Points forts Grand écran 6,7 pouces, très confortable

Puce A15 Bionic : performances toujours solides

Autonomie appréciable sur un grand format

iOS et mises à jour sur la durée ☑️À prendre en compte Format imposant : pas fait pour toutes les mains

Grade “Correct” : marques visibles possibles

Accessoires variables selon l’offre

Stock et prix peuvent évoluer vite

Description de l’offre

L’offre concerne un iPhone 14 Plus 128 Go en rouge, en état esthétique « Correct » : l’appareil peut donc présenter des traces d’usage, mais reste contrôlé, vérifié et vendu totalement fonctionnel. De plus, le prix passe sous les 370 € pendant les soldes grâce au code SOLEDS20, et vous pouvez le régler en plusieurs fois sans frais (option 3x ou 4x proposée lors du paiement).

CertiDeal met aussi en avant une garantie longue durée de 30 mois et un délai pour changer d’avis.