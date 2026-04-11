iPhone 14 Pro : Le secret des fans d'Apple pour avoir un écran 120 Hz au prix d'un milieu de gamme

Se tourner vers un smartphone reconditionné est devenu une stratégie courante chez les Français, mais tous les modèles ne se valent évidemment pas.

Par exemple, si l'iPhone 13 séduit par son prix plancher en étant le modèle plus vendu en reconditionné l'année dernière, l'iPhone 14 Pro en revanche offre une expérience visuelle radicalement différente et disons-le, bien meilleure.

Il surclasse même un iPhone 15 Plus, pourtant plus récent, grâce à une technologie d'affichage que beaucoup considèrent désormais comme indispensable et que l'iPhone 17 standard vient à peine d'adopter.

L'écran ProMotion 120 Hz pour un confort dont on ne revient pas

Le véritable secret de ce modèle est sa dalle ProMotion. Contrairement aux modèles standards et même aux versions Plus qui restent bloqués à 60 Hz, l'iPhone 14 Pro propose un taux de rafraîchissement adaptatif montant jusqu'à 120 Hz.

La différence est flagrante, car chaque défilement de page, chaque animation d'interface et chaque jeu gagne énormément en fluidité, une fluidité que l'on trouve sur énormément de modèles Android milieu de gamme, mais qu'il a fallu attendre longtemps chez Apple pour les modèles standards.

Ce confort visuel est complété par la Dynamic Island. Cette pilule interactive remplace l'ancienne encoche et transforme la manière d'interagir avec vos notifications et vos applications en arrière-plan.

Puissant, élégant et surtout conçu pour durer, l'iPhone 14 Pro est toujours mis à jour et il encaisse les versions les plus récentes d'iOS sans le moindre signe de ralentissement.

✅ Pourquoi c'est le meilleur calcul Fluidité ProMotion : L'affichage 120 Hz est un luxe absent des modèles standards avant l'iPhone 17.

L'affichage 120 Hz est un luxe absent des modèles standards avant l'iPhone 17. Photographie : Son triple capteur de 48 Mpx reste une référence en 2026.

Son triple capteur de 48 Mpx reste une référence en 2026. Puce A16 Bionic : Une réserve de puissance énorme pour le futur. ⚠️ Les points de vigilance Prise Lightning : Un format encore présent avant le passage à l'USB-C.

Un format encore présent avant le passage à l'USB-C. Matériaux : Le châssis en acier est plus robuste mais plus lourd en main (certains le préfèrent).

L'offre Certideal permet la sécurité d'un achat neuf, le prix en moins

Acheter un iPhone 14 Pro chez Certideal a quelque chose de rassurant. Là où la plupart des revendeurs se limitent au strict minimum légal, cette enseigne propose 30 mois de garantie. Une couverture de deux ans et demi, gage de qualité, pour un produit reconditionné intégralement en France dans les propres labos de l'enseigne !

Le risque est ainsi largement effacé puisque vous disposez également de 30 jours de retour pour changer d'avis. Cela permet de vérifier l'état de la batterie et la réactivité de l'écran en conditions réelles.

Modèle iPhone 14 Pro (Reconditionné) Garantie 30 mois (Exclusivité Certideal) Délai de retour 30 jours Expertise Diagnostic et reconditionnement en France