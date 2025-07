iPhone 15 Plus : son prix chute pour les soldes

La tendance à l'agrandissement de la taille des écrans de nos smartphones est directement liée à l'évolution de l'utilisation que nous en faisons. Par exemple, le téléphone est devenu un support à part entière pour visionner des séries ou autres émissions à l'instar d'une tablette ou de la TV.

Même si certaines personnes souhaitent garder un smartphone au format compact. Les demandes de modèle avec un écran supérieur à 6,5 pouces augmentent et Apple l'a bien compris. L'iPhone 15 Plus en est l'illustration parfaite.

iPhone 15 Plus : une expérience visuelle exaltante

Si vous êtes un mordu de séries, de films, de reportages TV ou YouTube, mais aussi de lives Twitch ou autres programmes longs. Il vous faut un smartphone adapté à votre consommation et dont la qualité d'affichage vous assure un bon visionnage.

Dès lors, l'iPhone 15 Plus fait partie des meilleurs smartphones du marché. Il associe la vertu reconnue des écrans iPhone à un format bien plus grand que les versions classiques de ces derniers.

En effet ce modèle expose un écran :

Super Retina XDR OLED

De 6,7 pouces

Avec une résolution de 2796x1290 pixels à 460 ppp

Avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz

Avec une luminosité maximale de 2000 nits

Ce modèle est équipé d'une puce A16 Bionic dotée de 6 cœurs pour une expérience gaming et un usage quotidien fluide et sans ralentissements.

Une autonomie record pour un iPhone

Le second point fort de ce modèle se cache dans sa batterie, et son autonomie inédite pour un iPhone. Aussi, depuis des années, les utilisateurs de smartphones de la marque à la pomme concèdent une fluidité, une sécurité et un design iconique au profit d'une longue autonomie.

L'iPhone 15 Plus fait figure d'exception parmi tous les modèles Apple, puisqu'il embarque une batterie de 4912 mAh vous offrant jusqu'à 26 heures de lecture vidéo ou 100 heures de lecture audio. Pour vous faire une idée, l'iPhone 15 a une batterie de 3877 mAh.

À retenir : ce modèle vous accompagne tout au long de la journée sans problème. Et il est rechargeable à 50% en seulement 30 minutes.

Côté photo, la qualité est également au rendez-vous. L'iPhone 15 Plus est composé d'un système à deux caméras : un capteur principal de 48 Mpx et un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx. Le capteur avant est également de 12 Mpx.

Où trouver la meilleure offre pour les soldes ?

En ce moment, l'iPhone 15 Plus est disponible au tarif le plus accessible chez Amazon où il affiche une belle réduction 14%. Ce modèle existe en coloris noir, bleu, jaune, rose et vert avec une capacité de stockage de 128 Go, 256 Go ou 512 Go.

Actuellement et à l'occasion des soldes d'été 2025, l'iPhone 15 Plus est à 829€ sur Amazon.