iPhone 15 : pourquoi investir dans un modèle récent en reconditionné est plus rentable que d'acheter un vieux modèle pas cher ?

S'acheter un iPhone 15, ce n'est pas seulement s'offrir un bel objet, c'est s'assurer que votre smartphone sera à jour et protéger pour les cinq prochaines années. Or, cela peut faire toute la différence au quotidien.

En plus de cela, contrairement aux anciens modèles devenus « pas chers », l'iPhone 15 marquait une rupture majeure chez Apple, ce qui garantit sa valeur sur le long terme.

Le standard USB-C : Fini les câbles Lightning, l'iPhone 15 adopte le standard universel, vous évitant de racheter des accessoires qui seront inutilisables avec vos futurs appareils.

La Dynamic Island : En profitant de l'interface moderne d'Apple, vous accédez à un écran performant.

En profitant de l'interface moderne d'Apple, vous accédez à un écran performant. Le capteur 48 Mpx : La qualité photo fait un bond de géant par rapport à un iPhone 12 ou 13, rendant l'appareil plus adapté à 2026.

Neuf vs Reconditionné récent, lequel est plus rentable ?

Pourquoi le reconditionné récent est-il plus rentable ? Eh bien, c'est une question de coût de possession. Un iPhone un peu ancien comme un iPhone 11 n'a plus de mises à jour iOS, rendant sa revente beaucoup moins intéressante et son usage frustrant.

À l'inverse, un iPhone 15 permet de bénéficier d'une décote immédiate par rapport au prix du neuf, tout en conservant un appareil qui restera fluide et sécurisé jusqu'en 2030.

Garanties et sérénité chez CertiDeal pour un reconditionnement en France

CertiDeal est une entreprise qui a compris qu'il faut rassurer pour vendre. Le secteur du reconditionné peut faire « peur » quand on y est pas habitué, ce pourquoi CertiDeal propose des conditions plus fiables que pour du neuf !

En achetant un iPhone 15 chez CertiDeal, vous profitez d'un appareil testé sur 30 points de contrôle et surtout d'une garantie de 30 mois. C'est mieux qu'un produit neuf, mais pour un prix nettement plus contenu.

D'autant plus que le reconditionnement est fait en France dans les ateliers de l'entreprise.

De plus, avec le paiement en 3X ou 4X sans frais avec PayPal, l'écart de prix mensuel entre un modèle bas de gamme et cet iPhone 15 devient minime, pour un confort d'usage et une longévité sans commune mesure.