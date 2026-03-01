Galaxy S26 et Pixel 10 : même combat : Google déploie des fonctionnalités IA avancées sur Android

Selon Samsung, la série Galaxy S26 repose sur un hardware puissant adapté à l'IA. Le Galaxy S26 Ultra intègre un Snapdragon 8 Elite Gen 5 personnalisé pour Galaxy, offrant une hausse de 19% en CPU, 39% en NPU et 24% en GPU par rapport au S25 Ultra. Cela permet de gérer des charges complexes sans interruption, contrairement à certains flagships concurrents comme les iPhone 17 qui misent sur des puces A-series moins optimisées pour l'IA on-device selon les benchmarks initiaux.

Une chambre à vapeur redessinée dissipe mieux la chaleur lors de jeux ou multitâches, surpassant les solutions thermiques des Pixel 10 standards. Toutefois, cela permet de profiter de nouvelles fonctionnalités qui certes ont été annoncées sur les Galaxy S26 mais seront très prochainement disponibles sur les mobiles de Google, via une mise à jour.

Galaxy AI et intégrations Gemini

D'après Google, Gemini gère tâches multi-étapes en bêta : réserver VTC, commander repas/courses via apps dédiées, en fond avec notifications de suivi. Les États-Unis et la Corée sont les premiers servit mais d’autres pays pourront aussi en profiter, en fonction des accords commerciaux passés entre les différentes entreprises participantes.

La fonction Circle to Search, selon Samsung, reconnaît plusieurs objets pour des recherches de tenues complètes avec « find the look » et essayage virtuel via photo. Plus spécifiquement sur les mobiles Samsung, la fonction Now Nudge suggère photos/agendas contextuels tandis que l’option Now Brief rappelle événements personnalisés.

Par rapport au marché, où Pixel 10 intègrent Gemini natif mais sans Now Brief, les Galaxy S26 offrent des fonctions IA agentiques vraiment proactives.

En outre, on peut également profiter de la fonction de détection arnaques car l’appareil est capable de prendre les messages en amont afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’une personne et non pas d’un service commercial. Les Pixels pourront prochainement profiter de cette fonction également.



