Galaxy S26 et Pixel 10 : même combat : Google déploie des fonctionnalités IA avancées sur Android

Google a présenté lors du lancement des Galaxy S26 de Samsung de nouveaux outils IA pour Android, intégrés via Gemini qui sont intégrés sur les Galaxy S26 mais seront très prochainement aussi disponibles sur les Pixel 10. On fait le point.

Sylvain Pichot - publié le 01/03/2026 à 15h30
Samsung Galaxy S26

Selon Samsung, la série Galaxy S26 repose sur un hardware puissant adapté à l'IA. Le Galaxy S26 Ultra intègre un Snapdragon 8 Elite Gen 5 personnalisé pour Galaxy, offrant une hausse de 19% en CPU, 39% en NPU et 24% en GPU par rapport au S25 Ultra. Cela permet de gérer des charges complexes sans interruption, contrairement à certains flagships concurrents comme les iPhone 17 qui misent sur des puces A-series moins optimisées pour l'IA on-device selon les benchmarks initiaux.
Une chambre à vapeur redessinée dissipe mieux la chaleur lors de jeux ou multitâches, surpassant les solutions thermiques des Pixel 10 standards. Toutefois, cela permet de profiter de nouvelles fonctionnalités qui certes ont été annoncées sur les Galaxy S26 mais seront très prochainement disponibles sur les mobiles de Google, via une mise à jour.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy AI et intégrations Gemini

D'après Google, Gemini gère tâches multi-étapes en bêta : réserver VTC, commander repas/courses via apps dédiées, en fond avec notifications de suivi. Les États-Unis et la Corée sont les premiers servit mais d’autres pays pourront aussi en profiter, en fonction des accords commerciaux passés entre les différentes entreprises participantes. 

La fonction Circle to Search, selon Samsung, reconnaît plusieurs objets pour des recherches de tenues complètes avec « find the look » et essayage virtuel via photo. Plus spécifiquement sur les mobiles Samsung, la fonction Now Nudge suggère photos/agendas contextuels tandis que l’option Now Brief rappelle événements personnalisés. 

Google circle to search

Par rapport au marché, où Pixel 10 intègrent Gemini natif mais sans Now Brief, les Galaxy S26 offrent des fonctions IA agentiques vraiment proactives. 

En outre, on peut également profiter de la fonction de détection arnaques car l’appareil est capable de prendre les messages en amont afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’une personne et non pas d’un service commercial. Les Pixels pourront prochainement profiter de cette fonction également. 

Google detect scam


 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
