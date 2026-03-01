Voici comment s'offrir un smartphone haut de gamme pour le prix d'un milieu de gamme avant le 3 mars

Acheter reconditionné est une tendance qui s'installe durablement. Selon une étude récente, un Français sur deux a désormais déjà acheté un téléphone d'occasion ou reconditionné.

Alors que le prix des nouveaux fleurons de l'industrie dépassent souvent l'entendement pour de nombreux consommateurs, mais que les besoins en smartphones plus performants se fait de plus en plus sentir par une part de la population, il semble cohérent de voir de paraitre des offres agressives chez certains acteurs majeurs du reconditionnement, tel que Certideal.

Jusqu'au 3 mars 2026, l'opération « Certidays » permet de cumuler des prix déjà bas avec des remises immédiates allant jusqu'à 40 €. Sur un smartphone à 200 € ou 300 €, c'est beaucoup.

Notre sélection des 3 haut de gamme pas chers qui ne vieillissent pas

Plutôt que d'acheter un modèle de milieu de gamme neuf, choisir un ancien haut de gamme reconditionné offre souvent de meilleures finitions et des capacités photo professionnelles. Pour vous aider, vous pouvez consulter notre comparateur dédié au reconditionné.

Voici nos trois recommandations pour profiter du code CERTIDAYS :

L'iPhone 13 Pro : Le choix des passionnés. Son écran ProMotion 120 Hz offre une fluidité que l'on ne retrouve toujours pas sur les modèles standards actuels.

Détails des remises : comment activer votre réduction ?

Pour bénéficier de ces tarifs, Certideal propose deux codes promotionnels à saisir lors de la validation de votre panier.

Si vous hésitez encore sur l'état de l'appareil à choisir, n'hésitez pas à lire notre guide : comment bien choisir son smartphone reconditionné.

Code CERTIDAYS : 15 € de remise immédiate dès 100 € d'achat. Il s'applique ici sur l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 14 ou le S23 Ultra, mais aussi sur beaucoup d'autres modèles.

Modèle Pourquoi ce choix ? Offre Certidays iPhone 13 Pro Écran 120Hz et Mode Macro -15€ avec CERTIDAYS iPhone 14 Fiabilité et autonomie -15€ avec CERTIDAYS Galaxy S23 Ultra Zoom 100x et stylet S Pen -15€ avec CERTIDAYS

Paiement et sérénité

En plus de la remise, Certideal propose le paiement en 4X sans frais via PayPal.

Chaque smartphone est testé sur 30 points de contrôle et bénéficie d'une garantie de 30 mois, une sécurité confortable quand on sait qu'un consommateur sur deux se tourne désormais vers ce marché pour réaliser des économies.