iPhone 16 : il frappe fort avec cette réduction et un cashback boosté jusqu'à ce soir seulement

L'iPhone 16 est disponible pendant les soldes pour un prix cassé avec en plus de cela un cashback de 20% supplémentaires chez Rakuten, et ça, ça fait plaisir si vous souhaitez vous équiper de protection, vitre et coque par exemple !

Que propose l'iPhone 16 sur le plan technique qui fait la différence ?

L’iPhone 16 ne révolutionne pas le genre, mais affine avec brio ce qui existe déjà. Son processeur A18 Pro gravé en 3 nm fait des merveilles : tout est fluide, immédiat, sans la moindre latence.

Il embarque un écran OLED de 6,1 pouces, calibré avec la précision quasi clinique d’Apple, et une gestion énergétique encore optimisée.

Processeur : Apple A18 Pro, gravure 3 nm, Neural Engine nouvelle génération

Apple A18 Pro, gravure 3 nm, Neural Engine nouvelle génération Écran : Super Retina XDR OLED 6,1’’, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision

Super Retina XDR OLED 6,1’’, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision Stockage : à partir de 128 Go jusqu’à 1 To

à partir de 128 Go jusqu’à 1 To Photo : Double capteur 48 Mpx + ultra grand-angle, traitement logiciel ultra-efficace

Double capteur 48 Mpx + ultra grand-angle, traitement logiciel ultra-efficace OS : iOS 18, avec mises à jour garanties pendant 5 ans

L’iPhone 16 ne cherche pas à impressionner par la surenchère technique. Il propose maîtrise, cohérence, et la fameuse « expérience utilisateur » dont Apple a fait sa marque de fabrique.

Et puis, nous avons bien sûr l'arrivé d'Apple Intelligence, l'IA maison de la firme. Une nouvelle façon de penser le quotidien avec un smartphone qui vous accompagne plus que jamais dans les nouvelles pratiques émergentes que l'IA amène.

Une promotion rare, à ne pas manquer

Les soldes d’été réservent une surprise de taille. L’iPhone 16 est actuellement proposé à 669€ sur Rakuten, contre 969€ sur le store officiel (il n' finalement suffit que d'inverser deux numéros !). Un écart de 300€, possible grâce à une remise immédiate

En cumulant cette offre avec les options de paiement en 10 fois sans frais,Rakuten propose actuellement l’une des meilleures offre pour obtenir l'iPhone 16.

L’iPhone 16, à ce tarif, devient raisonnable pour du haut de gamme. On parle ici d’un smartphone neuf, avec une plateforme logicielle solide et une valeur de revente qui reste parmi les plus stables du marché.