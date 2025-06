iPhone 16 : c'est son prix le plus bas du moment (en attendant les soldes)

L’iPhone 16 est la 19e génération des modèles principaux d’Apple (et non la 16e comme on pourrait le croire !).

Après près de deux décennies de perfectionnement, ce modèle porte le savoir-faire de sa marque et est aujourd’hui le parangon de la technologie mobile développée par la firme de Cupertino, le leader incontesté en termes de ventes mondiales.

Un contexte économique à ne pas négliger

L'engouement pour Apple et ses innovations rend la loi de l'offre et de la demande particulièrement visible. La marque américaine applique des tarifs très élevés sur ses appareils, même sur ceux présentés comme « milieu de gamme ».

Par exemple, l’iPhone 16e sorti très récemment et censé être plus accessible, s’affiche autour des 700 €. Un prix qui reste élevé, mais qui correspond aux standards internes d’Apple.

Quant au véritable iPhone 16, modèle d’ouverture de la gamme principale, il est vendu par son constructeur à 969 €... Un tarif que tout le monde ne peut évidemment pas s’offrir.

Heureusement, certaines plateformes permettent aujourd’hui de se procurer l’iPhone 16 à des tarifs bien plus avantageux !

Où acheter l’iPhone 16 au meilleur prix ?

Actuellement, une offre particulièrement intéressante est disponible sur Pixmania, où l’iPhone 16 est proposé à 770 €.

Il s’agit d’une version importé, neuve, bénéficiant d’une garantie de deux ans.