iPhone 16 : il baisse de prix juste avant l'arrivée de l'iPhone 17

28% de remise sur l’iPhone 16 chez Rakuten

Si vous avez envie de vous offrir un iPhone 16, c’est le moment ou jamais. A quelques semaines d’être remplacé par une nouvelle itération, ce modèle est proposé avec une généreuse réduction de près d’environ 280€ chez ce revendeur Rakuten. Vous pouvez ainsi vous l’offrir à 689,99€ au lieu de 969€ ( prix de vente public).

Le modèle proposé ici est un iPhone 16 Neuf avec 126 Go de stockage interne. Il est commercialisé avec la garantie constructeur Apple de 12 mois.

Pourquoi acheter l’iPhone 16 ?

L’iPhone 16 est un petit bijou alliant esthétique premium et technologie de pointe. Ce mobile Apple possède une construction premium en aluminium de qualité aérospatiale avec Ceramic Shield nouvelle génération, 2x plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone.

Pour l’affichage, il profite d’une dalle Super Retina XDR OLED de 6,12 avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz pour une fluidité optimale. Cette dalle lumineuse est surmontée par le très pratique Dynamic Island.

Sous cette dalle, l’iPhone 16 embarque la puce A18 sur mesure, jusqu'à 60% plus rapide en CPU et 2x plus rapide en GPU comparé à l'iPhone 12. Elle permet des fonctionnalités photo avancées et assure une gestion optimisée de l’énergie.

Côté photo, la caméra Fusion 48 mégapixels offre des images haute résolution à couper le souffle avec un téléobjectif 2x de qualité optique. La nouvelle caméra ultra grand-angle avec mise au point automatique capture 2,6 fois plus de lumière pour un détail exceptionnel en toute condition, plus les capacités de photographie macro.

L’iPhone 16 est par ailleurs le premier smartphone conçu pour Apple Intelligence. L’assistant IA personnel, privé et puissant d’Apple est maintenant disponible en français. Des outils d'écriture intelligents aux messages prioritaires dans Mail, en passant par le nouvel Image Playground et Siri amélioré, Apple Intelligence vous aide à accomplir plus tout en protégeant votre vie privée.

Pas besoin donc d’attendre la sortie d’un nouvel iPhone avant d’accéder à toutes ces innovations technologiques. Profitez de ce bon plan pour vous offrir dès maintenant un iPhone 16 au meilleur prix.