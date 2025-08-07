iPhone 17 : une présentation prévue pour le 9 septembre 2025 ?

Apple pourrait dévoiler sa nouvelle génération d'iPhone le 9 septembre 2025, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette date, qui s'inscrirait dans la tradition de la firme de Cupertino, reste toutefois à confirmer officiellement.

Sylvain Pichot - publié le 07/08/2025 à 14h30
Apple iPhone 17 Pro leaks

Le 9 septembre 2025 pourrait marquer le retour du traditionnel Keynote de rentrée d'Apple. Cette date, si elle se confirme, respecterait parfaitement le calendrier habituel de la marque californienne qui organise systématiquement ses événements iPhone durant la première quinzaine de septembre. Cela ferait directement suite au salon IFA de Berlin qui se tiendra au début du mois prochain.

Tim Cook et ses équipes présenteraient ainsi les nouveaux modèles lors d'une conférence qui s'annonce particulièrement attendue. Cette périodicité permettrait à Apple de maintenir son rythme annuel de lancement, avec des précommandes qui débuteraient logiquement le vendredi 12 septembre.

Apple iPhone 17 Pro leaks

La commercialisation effective interviendrait ensuite le 19 septembre 2025, soit une semaine après l'ouverture des précommandes. Ce calendrier, s'il se confirme, suivrait exactement le schéma déployé ces dernières années par la firme.

 

Un événement encore hypothétique

Bien que cette date du 9 septembre circule de plus en plus dans les milieux spécialisés, Apple n'a pour l'heure donné aucune confirmation officielle. Cette présentation marquerait potentiellement un tournant pour Apple, avec l'introduction supposée de l'iPhone 17 Air et d'importantes évolutions techniques. 

Apple iPhone 17 Air couleurs fuite

La firme devrait communiquer officiellement sur cette date dans les prochaines semaines, comme elle le fait habituellement quelques semaines avant ses Keynotes. En attendant, le 9 septembre 2025 reste une hypothèse crédible mais non confirmée pour découvrir la nouvelle génération d'iPhone.

 

Suivez toute l’actualité LesMobiles.com sur Google Actualités

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Les smartphones pour voyager
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones double SIM ou eSIM pour voyageurs ou télétravailleurs nomades

04/08/2025
Les smartphones pour faire de la vidéo
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones pour faire de la vidéo (TikTok, YouTube Shorts, etc.)

03/08/2025
Les smartphones pour aider
Guide d'achat

Les smartphones les plus simples à utiliser pour aider un proche à distance

03/08/2025
Les smartphones gaming
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones pour jouer sans se ruiner (moins de 400 €)

02/08/2025