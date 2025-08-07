iPhone 17 : une présentation prévue pour le 9 septembre 2025 ?

Le 9 septembre 2025 pourrait marquer le retour du traditionnel Keynote de rentrée d'Apple. Cette date, si elle se confirme, respecterait parfaitement le calendrier habituel de la marque californienne qui organise systématiquement ses événements iPhone durant la première quinzaine de septembre. Cela ferait directement suite au salon IFA de Berlin qui se tiendra au début du mois prochain.

Tim Cook et ses équipes présenteraient ainsi les nouveaux modèles lors d'une conférence qui s'annonce particulièrement attendue. Cette périodicité permettrait à Apple de maintenir son rythme annuel de lancement, avec des précommandes qui débuteraient logiquement le vendredi 12 septembre.

La commercialisation effective interviendrait ensuite le 19 septembre 2025, soit une semaine après l'ouverture des précommandes. Ce calendrier, s'il se confirme, suivrait exactement le schéma déployé ces dernières années par la firme.

Un événement encore hypothétique

Bien que cette date du 9 septembre circule de plus en plus dans les milieux spécialisés, Apple n'a pour l'heure donné aucune confirmation officielle. Cette présentation marquerait potentiellement un tournant pour Apple, avec l'introduction supposée de l'iPhone 17 Air et d'importantes évolutions techniques.

La firme devrait communiquer officiellement sur cette date dans les prochaines semaines, comme elle le fait habituellement quelques semaines avant ses Keynotes. En attendant, le 9 septembre 2025 reste une hypothèse crédible mais non confirmée pour découvrir la nouvelle génération d'iPhone.