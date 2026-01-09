iPhone 16 : même prix qu’Amazon, mais avec les avantages Boulanger

Alors qu'il est l'iPhone le plus vendu en 2025 en France, l'iPhone 16 est également le modèle le plus intéressant à se procurer pendant les soldes grâce à Boulanger.

Rémi Deschamps - publié le 09/01/2026 à 17h45
L'iPhone 16

Une bonne offre, c'est un bon prix, c'est sûr, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi que la vente se fasse dans de bonnes conditions, et pour ça, rien de tel que de pouvoir acheter en ligne et recevoir le produit directement en magasin. Oui, mais souvent, c'est plus cher... Eh bien pas là !

 

Pour les soldes, l'iPhone 16 est au même prix chez Boulanger que sur Amazon ou Cdiscount, ce qui en fait un très bon plan.

L'iPhone 16 : un investissement utile pour les fans de la pomme

Trouver un bon modèle de smartphone demande de l'investissement. Il faut connaître son budget, ses critères et trouver la bonne offre. 

La difficulté réside souvent dans le fait de placer son curseur sur un smartphone suffisamment haut de gamme pour proposer des mises à jour sur le long terme (et donc durer plus longtemps), mais pas trop cher pour pouvoir se le procurer sans problème.

 

Il faut donc un smartphone récent, mais pas trop, haut de gamme mais pas trop cher, et qui propose assez d'années de mises à jour pour amortir le prix.

Eh bien, l'iPhone 16 proposé en ce moment chez Boulanger correspond bien à ces critères.

Pour rappel, l'iPhone 16 propose la fiche technique suivante :

  • Écran : 6,1"
  • Mémoire interne : 128 Go
  • Capteurs photo : 2 (48 MP en capteur principal)
  • Processeur : puce A18

Une offre Boulanger à ne pas rater pour les soldes

Proposé à l'origine à presque 1 000 €, l'iPhone 16 est disponible maintenant pour 799 € chez Boulanger

Un bon prix qui s'accompagne d'avantages endémiques chez Boulanger, à commencer par le fait de pouvoir retirer le produit en boutique après l'avoir commandé en ligne. Il est disponible avec la possibilité de le payer en 4 fois (avec frais) et proposé avec une garantie.

Boulanger propose un service après-vente, un service meilleur prix garanti pour rembourser la différence, et un retour possible sous 15 jours.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Xiaomi 15T Pro
Guide d'achat

Voici les smartphones qui captent le mieux les réseaux 5G et 4G en zones difficiles

08/01/2026
Google Pixel 10 Pro
Guide d'achat

Les meilleurs smartphones pour la photo en ce début d'année 2026

07/01/2026
Soldes d'hiver : quels sont les smartphones à suivre de près ?
Guide d'achat

Soldes d'hiver : quels sont les smartphones à suivre de près ?

05/01/2026
On se prépare aux soldes du 7 janvier ? Voici les trois smartphones pas chers à suivre
Guide d'achat

On se prépare aux soldes du 7 janvier ? Voici les trois smartphones pas chers à suivre

04/01/2026