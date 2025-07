iPhone 16 : Prix en chute libre pour le dernier Apple neuf avec deux ans de garantie

L’iPhone 16 incarne la 19e génération des smartphones Apple. Avec près de vingt ans d’évolution continue, le nouveau venu s’impose comme le condensé du savoir-faire technologique de Cupertino.

Design raffiné, performances de pointe, compatibilité logicielle assurée : le dernier-né de la marque à la pomme a tout pour plaire... ou presque.

L’iPhone 16 concentre le meilleur d’Apple, mais son tarif officiel dépasse les 950 €. Heureusement, les soldes offrent une opportunité rare.

Doté d’un superbe écran OLED de 6,1 pouces, d’une puce A18 encore plus efficiente et d’un double module photo repensé, l’iPhone 16 reste fidèle à l’ADN Apple : performance, autonomie, durabilité. Il est aussi compatible avec les derniers accessoires MagSafe et les futures versions d’iOS.

Pour les utilisateurs attachés à la qualité, il constitue une porte d’entrée idéale dans l’écosystème Apple… à condition d’avoir le budget.

Un contexte économique qui pousse à comparer

Depuis plusieurs années, Apple suit une politique tarifaire de plus en plus élitiste. La logique est simple : une demande forte, une image de marque solide, et des prix qui grimpent. Même le « modèle milieu de gamme », l’iPhone 16e, s’affiche autour de 700 €.

Quant à l’iPhone 16 standard, il flirte désormais avec les 970 €. Pour beaucoup, cela dépasse les limites du raisonnable, malgré les indéniables qualités de l’appareil.

Si l’iPhone 16 reste une référence technologique, il n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses au tarif Apple Store.

Ce positionnement n’entame en rien la réputation d’Apple, qui continue de livrer chaque année des smartphones d'une rare qualité. Mais cela ouvre aussi la voie à des circuits alternatifs pour les consommateurs bien informés.

Parmi eux les marketplaces où l’on peut parfois retrouver les mêmes modèles... à prix cassé.

Une offre alléchante durant les soldes

En ce moment, dans le cadre des soldes, une offre retient particulièrement l’attention. Sur Rakuten, l’iPhone 16 est proposé à 689 €.

Il s’agit d’une version neuve, globale et garantie 2 ans, expédiée sous 7 à 9 jours. Une opportunité rare pour qui souhaite s’équiper avec un flagship tout juste sorti sans faire exploser son budget.