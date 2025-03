iPhone 16 : un prix cassé et 2 ans de garantie pour ce smartphone que tout le monde s'arrache

L’iPhone 16 fait partie des smartphones les plus surveillés du marché et, sans surprise, il s’imposera très probablement comme l’un des modèles les plus vendus de l’année. Chaque nouvelle génération d’iPhone attire les foules, et celle-ci ne fait pas exception.

Mais si Apple rencontre toujours un immense succès, ses smartphones restent parmi les plus onéreux. C’est pourquoi les promotions sur ces modèles sont particulièrement surveillées par les consommateurs.

En ce moment, l’iPhone 16 standard est proposé à 729 €, un tarif particulièrement proche des 719 € de l’iPhone 16e, une version censée être plus accessible mais aussi moins haut de gamme. Une belle occasion de s’offrir une version supérieure !

Que propose l’iPhone 16 techniquement ?

L’iPhone 16 affiche une configuration technique impeccable, avec très peu de défauts, voire aucun. Sans révolutionner la formule, il consolide un peu plus ce que faisaient ses prédécesseurs. Son écran OLED de petite taille est toujours l’une de ses particularités. Cette taille réduite constitue un atout majeur pour ceux qui privilégient l’ergonomie et l’usage à une main.

Côté photo, Apple continue d’imposer son savoir-faire, notamment en termes de selfies. L’iPhone 16 excelle dans ce domaine, offrant des clichés détaillés et un traitement d’image à la hauteur des attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Mais si d’autres smartphones font aussi bien, voire mieux en photographie, c’est en vidéo que les iPhone sont particulièrement efficaces et dominent le podium, et ce modèle ne fait pas exception !

Apple, c’est aussi un écosystème riche de très nombreuses fonctionnalités qui font de leurs appareils de véritables outils à tout faire. Certes, proposer des caractéristiques poussées est nécessaire pour un smartphone haut de gamme, mais ce sont les services inclus qui créent véritablement la différence pour choisir une marque plutôt qu’une autre.

De ce côté-là, Apple est sans aucun doute l’un des leaders.

Une offre à ne pas manquer pour les fans d’Apple !

Actuellement, Rakuten propose l’iPhone 16 neuf, version globale, avec 2 ans de garantie à seulement 729 €. Une réduction de plus de 200 € par rapport au prix officiel d’Apple.

L’appareil est disponible en coloris bleu outremer et peut être acheté en paiement plusieurs fois.