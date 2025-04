iPhone 16e : À moins de 600€ et avec un code de réduction, vous ne le trouverez pas moins cher

Malgré un tarif de lancement un peu salé pour un smartphone se voulant abordable, l’iPhone 16e s’impose déjà comme un succès commercial pour Apple. Ce modèle, bien qu’un peu plus « léger » que les déclinaisons Pro et Plus, est aujourd’hui le seul iPhone récent plus abordable dans la gamme.

Et surtout, il donne accès à Apple Intelligence, la nouvelle surcouche IA d’Apple, jusqu’ici réservée aux appareils les plus récents de la marque.

Un combo parfait qui fait mouche, notamment dans le monde de l’entreprise, où l’on commence à le voir remplacer les modèles SE vieillissants.

Un iPhone « e »… mais toujours premium

Écran : OLED Super Retina XDR 6,1 pouces

: OLED Super Retina XDR 6,1 pouces Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm — très compact

: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm — très compact Poids : 167 g

: 167 g Processeur : puce Apple A18 , aussi puissante que sur le modèle standard

: puce , aussi puissante que sur le modèle standard Mémoire vive : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Appareil photo : capteur principal de 48 MP avec zoom optique x2

: capteur principal de avec zoom optique x2 Système d’exploitation : iOS 18 avec Apple Intelligence

L’iPhone 16e reprend l’essentiel des ingrédients de la gamme, sans compromis sur la performance. Son format compact et léger plaît aux utilisateurs nomades, et sa puce A18 garantit fluidité et longévité. Niveau photo et vidéo, c’est toujours du très solide, Apple continue de dominer sur les selfies et la vidéo.

Et gros point fort pour le Bouton Action présent sur le côté de l'appareil, un vrai plus : entièrement personnalisable, il permet de lancer l’applicatuion de votre choix en un clic. Une petite touche qui améliore vraiment l’usage au quotidien.

Offre Rakuten : iPhone 16e à moins de 600 € + code promo !

En ce moment, Rakuten propose l’iPhone 16e à seulement 599 €, bien en dessous des 719 € officiels d’Apple. Il s’agit d’un modèle global, livré avec une garantie de 2 ans, ce qui est loin d’être toujours le cas sur les deals à ce prix.

Mieux encore, avec le code promo RAKUTEN10, vous pouvez retirer 10 € supplémentaires, faisant tomber le prix final à 589 € !

Paiement en plusieurs fois disponible

Livraison rapide

Stock limité

À ce tarif là, difficile de trouver un iPhone aussi récent, compatible avec les dernières technologies Apple, et bénéficiant d’une telle remise. Pour les technophiles à la recherche d’un iPhone performant sans exploser leur budget, c’est clairement le moment de sauter le pas.