iPhone 16e : attention, il passe sous les 500 € uniquement jusqu'à ce soir pour les soldes

Ce n'est pas tous les jours qu'un smartphone aussi récent d'Apple est disponible sous les 500 €. Pour rappel, l'iPhone 16e est une version plus récente de la gamme iPhone 16 de l'année dernière. Ce modèle était sorti pour proposer l'essentiel de la gamme à prix plus doux. Plus doux, pour Apple, cela veut quand même dire 719 €.

En ce moment, sur Rakuten, une opération promotionnelle qui s'additionne aux soldes permet de réduire de 220 € au total le prix de l'iPhone 16e.

La fiche technique de l'iPhone 16e

L'iPhone 16e est un smartphone haut de gamme qui a été lancé sur le marché pour proposer une alternative moins chère aux iPhone 16 Series. Si vous connaissez un peu l'historique des produits Apple, il succède ainsi aux iPhone SE, qui avaient cette même ambition.

L'iPhone 16e est proposé avec une puce A18 et un petit écran de 6,1 pouces, comme l'iPhone 16 standard, mais la différence se joue surtout du côté de son bloc photo, qui n'a qu'un seul capteur.

Pour ceux qui ne sont pas très portés sur la photographie, c'est évidemment un plus, car cela permet de se procurer un iPhone récent, et qui sera donc mis à jour pendant de nombreuses années, tout en payant 200 € de moins que l'iPhone 16 à sa sortie.

✅ Points forts Puce A18 comme les modèles supérieurs

Écran compact pour une utilisation à une main

Son prix ☑️ À prendre en compte Bloc photo efficace mais peu polyvalent

Seulement 60 Hz de rafraîchissement (comme l'iPhone 16)

Que vaut l’offre... ?

Rakuten propose 20 € de réduction jusqu'à ce soir avec le code RAKUTEN20. Cela s'ajoute à l'offre du vendeur pro Bluesky-EU proposée à 519,99 €. Il s'agit d'une version d'import global totalement compatible avec les opérateurs français.

L'offre propose également une garantie de 24 mois et un paiement en 4 fois sans frais via PayPal est disponible !

D'après nous, il s'agit d'une excellente offre pour ceux qui souhaitent un iPhone récent, car avec la politique de mise à jour d'Apple, il durera de nombreuses années, rentabilisant rapidement son prix.