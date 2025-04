iPhone 16e : Il est à moins de 600 € chez ce marchand et c'est son plus petit prix

Acheter le dernier iPhone sans se ruiner, c'est possible. Via Rakuten, vous offrant une remise de 120€, bénéficiez du petit nouveau de chez Apple à un prix abordable. Au-delà de son "faible" coût, l'iPhone 16e est une vraie bonne affaire, voilà pourquoi.

Le haut de gamme d'Apple à prix réduit

En matière de performance, l'iPhone 16e a tout ce qu'il faut. Sa puce dernière génération A18, et son GPU 4 cœurs, vous permettront une navigation fluide et rapide sur IOS 18 et ce, même pour les jeux mobiles les plus exigeants.

8 Go de RAM sont aussi inclus sur ce smartphone disponible en coloris noir ou blanc avec une capacité de stockage au choix de : 128 Go, 256 Go, ou 512 Go.

Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces et ses 26 heures de lecture vidéo vous donneront la possibilité de visionner vos séries et émissions favorites sans voir votre batterie fondre à la vitesse de l'éclair. Pour son rechargement, il se fait via un port USB C adapté à la recharge rapide.

Et en cas de chute au quotidien, pas de risque à prévoir grâce au verre Ceramic Shield dont est équipé l'IPhone 16e. Ce smartphone dispose également d'une résistance aux éclaboussures, à l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes (IP68) et à la poussière.

Les nouvelles technologies d'Apple/ Des technologies innovantes

Coté nouveautés ce smartphone est conçu pour "Apple Intelligence", la nouvelle IA maison d'Apple vous aidant au quotidien à l'aide d'outils d'écritures optimisés et aussi d'applications encore plus personnalisé.

Mais aussi de retouches photo, notamment l'outil "correction" permettant de supprimer d'un simple geste les éléments superflus en arrière plan. Parfait pour sublimer vos clichés pris à l'aide de la caméra fusion 48 Mpx vous permettant aussi de filmer en Dolby Vision 4K.

Le bouton "action" est l'une des dernières innovation d'Apple et disponible sur l'iPhone 16e. Situé juste au dessus des commande de volume sonore. En effectuant une pression sur ce dernier vous pourrez créé le raccourci de votre choix, par exemple : lancer une app ou appeler votre meilleur ami.

Où profitez de cette promo ?

L'iPhone 16e à moins de 600€ c'est une offre à ne pas rater disponible chez Rakuten. Avec la hausse des prix très probable des produits Apple dans les prochains jours, une telle promotion pourrait ne pas resurgir avant un bout de temps. Alors, ne tergiversez pas trop et profitez de l'iPhone 16e à 599,88€ sur le site de Rakuten.