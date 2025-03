iPhone 16e : Il est disponible à prix cassé chez ce marchand !

10% de remise immédiate sur l’iPhone 16e

Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour voir le dernier iPhone en date subir la loi des promos ! Lancé seulement ce 28 février 2025, l’iPhone 16e 128 Go est déjà disponible à -10% chez ce marchand Rakuten. Il passe ainsi de 719€ à 639,99€, soit 80€ de remise immédiate sur ce smartphone vendu tout neuf et scellé.

Précisons qu’il s’agit, en plus, de la version européenne du téléphone. Elle est donc totalement adaptée à une utilisation en France, sans paramétrage supplémentaire. Autre bon point : une garantie de 24 mois pour vous couvrir pendant 2 ans en cas de défaut de fabrication.

Je profite de l'offre

Un cashback de 32€ pour vos prochains achats

En plus de cette généreuse remise immédiate, Rakuten vous octroie un généreux cashback de 32€ dont vous pouvez vous servir lors de vos prochains achats sur la plateforme.

De quoi faire encore plus d’économies ! Vous pouvez par exemple vous en servir pour acheter des accessoires, comme de nouveaux écouteurs ou un chargeur compatible avec votre iPhone 16e.

J'achète l'iPhone 16e en promo

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 16e ?

Si vous rêvez de profiter de l’essentiel des nouvelles technologies d’Apple sans vous ruiner, l’iPhone 16e est sans doute le choix idéal pour vous. Troisième génération de l’iPhone SE, ce modèle commercialisé à un prix accessible reprend une bonne partie des caractéristiques des iPhone 16 Series, dans un format compact et riche en surprises.

Conçu pour profiter de l’intelligence artificielle maison de la marque américaine, Apple Intelligence, l’iPhone 16e est doté d’un bel écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces offrant une excellente qualité d’affichage, et protégé par du verre Ceramic Shield. Tout aussi résistant, le design en aluminium recyclé de l’appareil est de toute beauté et bénéficie d’une certification IP68.

Sous la dalle, on retrouve la puissante puce Apple A18 qui équipe les autres modèles de la même famille, avec 8 Go de RAM en soutien pour des performances dignes du haut de gamme. Lesquelles performances sont également impressionnantes en matière de photos et de vidéos. Pour ces tâches, l’iPhone 16e embarque une caméra Fusion 48 mégapixels avec un capteur unique aux fonctionnalités très avancées.

Ajoutez à tout cela une généreuse batterie offrant jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, avec une possibilité de recharge à 50% en seulement 30 minutes, et vous avez le nouveau smartphone Apple idéal pour les créatifs, les passionnés de streaming, mais aussi les professionnels de tous bords.

N’hésitez pas à commander le vôtre dès maintenant chez ce marchand Rakuten !