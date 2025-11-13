iPhone 16e : l'un des tous derniers smartphone Apple passe sous les 520 € pour le Black Friday

Si vous aviez envie de goûter à la dernière génération d’iPhone sans dépasser les 600 €, c’est le moment. Le iPhone 16e s’affiche à seulement 519 € dans sa version 128 Go. Une réduction de plus de 20 % pour un modèle récent, propulsé par la puce A18 et compatible 5G. Autant dire qu’on parle ici du ticket d’entrée dans l’écosystème Apple 2025, mais à un tarif bien plus léger.

Rémi Deschamps - publié le 13/11/2025 à 12h15
L'iPhone 16e en promo pour le Black Friday
 

Bon plan du Black Friday : l’iPhone 16e 128 Go passe à 519 € avec livraison rapide et garantie de deux ans.C'est rare pour un modèle Apple de moins d'un an !

Un iPhone récent, compact, fluide et accessible

Le iPhone 16e est à la quintessence de ce que l'on aime chez Apple : un petit format 6,1 pouces pratique pour le manier à une seule main, un design élégant avec  très bel écran et un système iOS 18 puissant et drôlement bien optimisé !

Il embarque la puce A18, la même génération que les modèles Pro d'iPhone 16, pour des performances qui tiennent donc la route même sur les usages plutôt exigeants que sont la photographie, les jeux mobiles (Fortnite, Call of Duty Mobile ou même des jeux comme Resident Evil 4 Remake en version native sur iOS, qui est (pardonnez nous l'expression, un vrai banger graphique sur console et PC).

Pour les non joueurs, retenez que « qui peut le plus, peut le moins »

 

La marque à la pomme vise ici un public large ceux qui veulent un iPhone fiable, durable et réactif, mais sans aller chercher les options les plus coûteuses de la gamme non plus. ce qui passe par l'absence de multi capteur pour la photo par exemple, ou une batterie un peu plus faible.

✅ Points forts

  • Puissante puce A18 et compatibilité 5G
  • Écran OLED 6,1 pouces fluide
  • Prix en forte baisse pour un modèle récent

⚠️ Points faibles

  • Chargeur non fourni
  • Design très proche du 15e

Une offre sérieuse, signée d’un acteur international

Ce bon plan est proposé par Rakuten, une enseigne japonaise parmi les plus importantes du e-commerce mondial. Moins connue du grand public français que certains géants américains, elle est pourtant un acteur fiable qui présentent des promos très intéressantes. Ici, l’appareil est neuf, livré avec garantie de deux ans et compatible avec tous les opérateurs.

Pour ceux qui préfèrent continuer à explorer l’univers Apple plus en détail, la page dédiée aux smartphones Apple rassemble tous les modèles des plus récents aux anciens, et leurs différences.

À retenir : l’iPhone 16e est un  très bon plan du Black Friday : un modèle 2025, garanti deux ans, proposé à 519 €.

 

Cette page peut contenir des liens d’affiliation. Si vous achetez via l'un des ces liens, le site marchand pourra nous reverser une commission.

