iPhone 16e : la promo la plus folle sous la barre des 600 €

Malgré un positionnement tarifaire encore élevé, l’iPhone 16e s’impose déjà comme un best-seller pour Apple. Pourquoi un tel engouement ? Tout simplement parce qu’il est le seul modèle « abordable » de la gamme cette année.

En plus d’offrir une expérience premium à un prix plus contenu que les autres iPhone 16, il a un atout de taille : l’accès à Apple Intelligence, la toute nouvelle IA maison d’Apple.

Un argument clé même pour les entreprises, qui se tournent davantage vers ce modèle plutôt que vers un ancien iPhone SE pour équiper leurs employés.

iPhone 16e : une fiche technique premium

Écran : OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces

OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm Poids : 167 g

167 g Appareil photo : Capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2

Capteur principal de 48 Mpx avec zoom optique x2 Processeur : Puce A18

Puce A18 Mémoire vive : 8 Go de RAM

8 Go de RAM Système d’exploitation : iOS 18

Bien qu’il soit le plus accessible de la nouvelle gamme, l’iPhone 16e n’a rien d’un modèle d’entrée de gamme. Il reprend la même puce A18 que les modèles standards, garantissant d’excellentes performances, et se montre redoutable en photo et vidéo – un domaine où Apple excelle.

Petit détail qui fait toute la différence : le bouton Action sur la tranche du téléphone. Ce dernier permet de configurer un raccourci vers l’application de votre choix pour un accès ultra-rapide. Simple, mais terriblement efficace au quotidien.

Une offre à ne pas rater : l’iPhone 16e sous les 600 € !

Actuellement, l’iPhone 16e est proposé sur Rakuten à seulement 599 €, soit une réduction de 120 € par rapport au prix officiel de 719 €.

Cerise sur le gâteau, il s’agit bien d’un modèle européen, avec deux ans de garantie et la possibilité de paiement en plusieurs fois. Une promo aussi agressive sur un iPhone récent, c’est rare… et ça ne devrait pas durer longtemps !