iPhone 16e : le dernier iPhone est enfin accessible à prix cassé (moins de 550 €)

Ce modèle fait figure d'exception parmi tous les derniers smartphones d'Apple. Contrairement à sa version classique, sa version Pro et Pro Max, l'iPhone 16e est d'ores et déjà accessible à un coût assez réduit et un rapport qualité-prix très intéressant pour un iPhone.

Aussi, si vous souhaitez vous faire plaisir et allouer un budget de moins de 550€ pour un modèle haut de gamme conçu et pensé pour l'IA. L'iPhone 16e est l'offre qu'il vous faut.

L'intelligence artificielle aux commandes

À l'instar de toute la série d'iPhone 16, l'iPhone 16e a été élaboré pour Apple Intelligence : la toute nouvelle IA d'Apple mise au point spécialement pour ces derniers modèles. Mais concrètement, comment cette dernière s'exprime sur ce smartphone ?

Via des outils d'écriture pour relire, réécrire vos textes ou en résumer un autre.

Siri, l'assistant vocal historique d'Apple, connaît aussi un rafraîchissement. Il dispose d'une compréhension plus approfondie du langage. Vous pouvez aussi lui écrire lorsque vous êtes dans les transports en commun, par exemple.

Apple a aussi mis l'accent sur la sécurité de vos données personnelles. Apple Intelligence a été pensée pour protéger votre vie privée.

Un écran multifonction et tout terrain

L'iPhone 16e embarque une qualité d'affichage tout aussi grande que l'iPhone 16. À commencer par son niveau de contraste qui est équivalent à celui de la version classique.

Son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz associé à l'interface d'IOS 18 vous offre une grande fluidité d'utilisation propre à iPhone.

À noter : une telle qualité d'affichage vous permet de jouer, lire ou regarder vos vidéos sur votre smartphone. Et son association à la puce A18 Bionic son GPU de 4 cœurs vous donne la possibilité de faire tourner des jeux particulièrement gourmands en graphisme.

L'écran de l'iPhone 16e est renforcé par une vitre Ceramic Shield et il est certifié IP68. Ce qui assure une résistance aux éclaboussures, à la poussière et à l'eau à une profondeur de 6 mètres pendant 30 minutes max.

Ceci étant, si ce ne sont pas ces critères qui vous semblent les plus importants, n'hésitez pas à utiliser ce bouton afin de trouver le modèle qui vous convient le mieux en fonction de vos envies, de vos besoins et de votre budget.

Où trouver l'offre la plus avantageuse ?

En ce moment, l'iPhone 16e est accessible à moins de 550€ chez Rakuten. La plateforme de vente en ligne propose le dernier smartphone Apple à seulement 539,99€.