iPhone 16e vs iPhone 16 : toutes les différences

Commençons ce comparatif entre les différences physiques entre l’iPhone 16e et l’iPhone 16. Un design affiné pour chaque modèle. La face avant des appareils révèle immédiatement quelques spécificités.

En effet, l'iPhone 16 arbore la Dynamic Island, cette interface flottante qui anime la partie supérieure de l'écran, tandis que l'iPhone 16e conserve l'encoche traditionnelle des modèles SE, notamment. Cette distinction visuelle marque clairement la hiérarchie entre les deux modèles.

En outre, le module photo représente un autre élément distinctif majeur. L'iPhone 16 est doté d'un système à double objectif, créant un bloc photo plus imposant à l'arrière de l'appareil. L'iPhone 16e opte pour une approche beaucoup plus minimaliste avec un unique capteur de 48 mégapixels, offrant une surface arrière plus épurée.

Concernant les dimensions, l’iPhone 16 fait 147,6 mm de haut contre 146,7 mm pour l’iPhone 16e. Ils sont tous les deux aussi épais, soit 7,8 mm. La largeur est quasi équivalente avec l’iPhone 16 qui propose 71,6 mm contre 71,5 mm pour l’iPhone 16e.

Ce dernier est un peu plus léger avec un poids de 167 grammes contre 170 grammes pour l’iPhone 16. Ce modèle est décliné en noir, blanc, rose, sarcelle ou outre-mer tandis que l’iPhone 16e est proposé uniquement en blanc ou en noir.

Les deux modèles partagent néanmoins le même design général avec un cadre en aluminium et une protection Ceramic Shield sur la face avant. Notez également que la présence du bouton Action sur les deux modèles illustre la volonté d'Apple de démocratiser certaines fonctionnalités premium.

Quelles différences techniques ?

La différenciation est marquée sur quatre aspects techniques. L'iPhone 16 standard intègre un système photo double capteur avec contrôle manuel avancé, alors que l'iPhone 16e dispose d'un unique module de 48 mégapixels. L'autonomie vidéo avantage l'iPhone 16e avec 26 heures contre 22 heures pour son homologue premium, selon Apple.

La connectivité diffère également : un modem Qualcomm 5G équipe l'iPhone 16, tandis que l'iPhone 16e embarque un modem Apple C1.

Enfin, si les deux appareils proposent 8 Go de mémoire vive, la puce A18 intégrée est différente. En effet, celle de l’iPhone 16e dispose d’un cœur de moins que le modèle installé dans l’iPhone 16, ce qui doit donner des performances moindres pour le nouveau smartphone de la marque à la pomme.

Des différences de prix non négligeables

Le prix des deux smartphones reflète la segmentation voulue par Apple. En effet, l'iPhone 16e est proposé à partir de 719 dollars pour la version embarquant 128 Go d’espace de stockage contre 969 euros pour la même capacité pour l’iPhone 16.

La version 256 Go de l’iPhone 16e est proposée à 849 euros contre 1099 euros pour l’iPhone 16 tandis qu’il faut compter sur un prix de 1349 euros pour l’iPhone 16 avec 512 Go d’espace de stockage contre l’équivalent à 1099 euros pour l’iPhone 16e.