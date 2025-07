iPhone 17 Air : les quatre nouvelles dévoilées ?

L’iPhone 17 Air va marcher sur les plates-bandes du Samsung Galaxy S25 Edge puisqu’il s’annonce comme le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, avec une épaisseur estimée à environ 5,5 mm, soit nettement moins que les modèles actuels. Rappelons que le modèle Samsung fait 5,8 mm, ce qui est déjà le fait d’une certaine prouesse technique. Apple veut ainsi proposer un appareil à la fois léger et élégant, inspiré des lignes épurées du MacBook Air et de l’iPad Pro. Le châssis, réalisé en alliage titane-aluminium, promet robustesse et légèreté. L’arrière du téléphone devrait arborer un module photo horizontal, à l’image des derniers Google Pixel, rompant ainsi avec la disposition verticale traditionnelle des iPhone récents.

Quatre couleurs pour marquer la différence

Apple aurait choisi d’équilibrer tradition et nouveauté dans la palette de l’iPhone 17 Air. En effet, si on en croit plusieurs sources concordantes, les quatre couleurs annoncées seraient :

Noir : une teinte sobre et élégante, adaptée à un usage professionnel ou quotidien.

Argent : un coloris lumineux qui rappelle l’esthétique premium de la marque.

Or clair : une nuance douce et raffinée, moins ostentatoire que l’or classique.

Bleu très clair : la véritable nouveauté de cette génération, décrite comme « très légère » et proche du « Sky Blue » du MacBook Air M4. Cette couleur, présentée comme la vedette du marketing d’Apple, aurait une certaine capacité à refléter la lumière, au point d’apparaître presque blanche selon l’éclairage.

Ce choix de teintes tranche avec les coloris plus vifs des gammes précédentes et montre bien que la marque à la pomme souhaite différenciation nette par le design. L’iPhone 17 Air serait ainsi un produit à la fois minimaliste et sophistiqué, destiné à un public recherchant l’exclusivité sans extravagance.

Quelles caractéristiques pour l’iPhone 17 Air ?

Parmi les caractéristiques techniques attendues, l’iPhone 17 Air serait doté d’un écran OLED de 6,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une puce A19 ou A19 Pro, de 12 Go de RAM et d’un appareil photo principal de 48 mégapixels. Il proposerait également la recharge MagSafe, la connectivité Wi-Fi 7 et l’utilisation de la première puce 5G maison d’Apple.

Le design ultra-fin implique toutefois certains compromis, comme une batterie plus petite et l’absence de port USB-C, Apple misant sur une expérience entièrement sans fil pour la recharge et les transferts de données. Cette information reste à confirmer, comme les autres d’ailleurs mais peut-être que celle-ci est encore plus sujette à controverse car il n’est pas évident que les utilisateurs soient prêts à se passer d’un branchement pour recharger leur appareil.

Au sein de la gamme iPhone 17, le modèle Air viendra remplacer le format Plus, tandis que l’iPhone 17 standard devrait être décliné en noir, argent, bleu, vert et violet. Cette nouvelle série est attendue pour le courant du mois de septembre.