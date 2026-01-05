iPhone 17 : c'est l'iPhone Apple le mieux vendu en France sur ce site, mais attendre le soldes n'est pas forcément une bonne idée

Dans un top des offres Amazon où seul le Google Pixel 9a parvient à résister à la déferlante de milieu et bas de gammes depuis plusieurs semaines, l'ascension du dernier fleuron d'Apple est plus que notable.

Entre le dépôt des étrennes de Noël sur les comptes bancaires, et la perspective des soldes d'hiver qui débutent dans exactement deux jours, cela n'a pourtant rien d'étrange.

Actuellement affiché à 969,00 € avec retours gratuits et paiement en 4 fois possible, l'iPhone 17 est un smartphone convaincant.

Pourquoi l'iPhone 17 est-il le choix numéro 1 ?

L'iPhone 17 est particulièrement plébiscité depuis sa sortie. Il faut dire que cette génération marque un tournant technique majeur, même sur le modèle « standard », avec l'arrivée de fonctionnalités autrefois réservées aux modèles Pro, comme un stockage directement à 256Go, ou un écran en 120 Hz.

Puissance et Écran Écran 6,3" ProMotion : Enfin du 120 Hz fluide pour une navigation ultra-douce.

Enfin du 120 Hz fluide pour une navigation ultra-douce. Puce A19 : Conçue pour Apple Intelligence et les jeux les plus gourmands.

Conçue pour Apple Intelligence et les jeux les plus gourmands. Luminosité : 3000 nits pour une lisibilité parfaite en plein soleil. Photo et Vidéo Capteur Fusion 48 Mpx : Des clichés haute résolution et un zoom optique 2x.

Des clichés haute résolution et un zoom optique 2x. Center Stage 18 Mpx : Une caméra avant qui vous garde toujours au centre du cadre.

Une caméra avant qui vous garde toujours au centre du cadre. Double capture : Enregistrez l'avant et l'arrière en simultané.

Faut-il l'acheter avant les soldes de mercredi ?

Avec une note de 4,8/5 et plus de 500 unités écoulées le mois dernier, cette offre est particulièrement efficace.

Notre conseil : Si le prix de 969 € pourrait encore grappiller quelques euros lors du coup d'envoi des soldes mercredi matin, attention aux ruptures de stocks sur les coloris les plus demandés. Si vous avez vos étrennes en main, le voyant est au vert.