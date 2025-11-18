iPhone 17 : découvrez où le trouver au meilleur prix (et ce n’est pas chez Amazon)

Proposé neuf en version Brume et équipé de 256 Go de stockage, cet iPhone 17 embarque la nouvelle puce A19, gravée pour offrir encore plus de performance tout en améliorant l’efficacité énergétique. On y retrouve également un superbe écran OLED de 6,3 pouces, pensé pour la fluidité, le confort visuel et la luminosité.

Promo Black November : iPhone 17 256 Go à 864,99 € (neuf, garanti 24 mois), livraison gratuite et jusqu’à 20 % de cashback avec le Mégapeak Rakuten. Paiement en plusieurs fois possible, notamment via PayPal.

Un iPhone dernier cri déjà remisé

Habituellement affiché à 969 € en version 256 Go sur la boutique officielle Apple, ce modèle profite ici de plus de 100 € de réduction immédiate, une baisse rare pour un smartphone aussi récent. Le Black Friday se profilait comme une bonne occasion, mais cette offre arrive encore plus tôt que prévu.

Le vendeur est un professionnel favori (note moyenne de 4,5/5 sur plus de 1 000 ventes), avec un produit neuf, scellé et garanti 24 mois.

En plus de la remise, Rakuten propose une livraison gratuite sous 7 à 10 jours et plusieurs solutions de paiement : 3x, 4x, voire d’autres formules étalées selon les partenaires. Le tout avec la possibilité d’un règlement en quatre fois sans frais via PayPal.

✅ Points forts Plus de 100 € de remise immédiate sur un modèle récent

Puce A19 : performances excellentes et gain d’autonomie

Écran OLED 6,3" lumineux et très fluide

Garantie 24 mois et livraison gratuite

Paiement en plusieurs fois, dont 4x sans frais via PayPal ⚠️ Points faibles Offre limitée aux stocks

Délais de livraison variables selon les vendeurs

Chargeur toujours absent du coffret

Un Black November qui démarre fort

Pour suivre les meilleures réductions du moment, la sélection des promos Rakuten permet de repérer rapidement les offres réellement intéressantes, notamment durant cette période très dense. Les autres promotions du moment sont regroupées dans notre rubrique dédiée au Black Friday.

Et si l'iPhone 17 n’est pas votre unique option, toutes les alternatives de la marque sont listées dans notre comparatif des mobiles Apple, pratique pour choisir entre l’iPhone 17, l’iPhone Air ou le 17 Pro selon votre budget et l’usage que vous souhaitez en faire.