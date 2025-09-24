iPhone 17 : déjà numéro 1 des ventes Amazon, c'est historique !

L’iPhone 17 cartonne dès son arrivée sur le marché : il se hisse déjà à la première place des ventes sur Amazon France. Un démarrage canon qui confirme l’attrait du nouveau modèle, alors qu’Apple domine toujours le haut de gamme mondial.

Rémi Deschamps - publié le 24/09/2025 à 12h15
L'iPhone 17 est numéro 1 sur Amazon
 

Selon le dernier rapport de Counterpoint Research, Apple occupe les trois premières places des ventes mondiale de smartphones avec ses iPhone 16, 16 Pro Max et 16 Pro. 

Le lancement de l’iPhone 17 confirme largement cette hégémonie, car le modèle standard truste déjà la place numéro 1 sur Amazon France, et cela en un temps record !

Un succès éclair qui pourrait battre tous les records de ventes en ligne pour Apple. L’iPhone 17 séduit par son design affiné, ses performances musclées et son nouveau bloc photo amélioré.

Une offre Amazon qui accélère son succès

Sur Amazon, l’iPhone 17 est proposé à 969 € avec livraison gratuite entre le 7 et le 8 octobre (ou accélérée les 6-7 octobre avec Amazon Prime).

  • Vous pouvez même payer jusqu’en 24 fois grâce à l’option crédit,
  • Retours gratuits sous 30 jours,
  • Vente et expédition par Amazon,
  • Coloris noir, aube, lavande, sauge ou blanc

Bref, tout est pensé pour rassurer les acheteurs, comme Amazon sait très bien el faire !

 

Pourquoi un tel engouement autour de l'iPhone 17 ?

L’iPhone 17 capitalise sur la puissance de la puce A19, un écran OLED ultra-lumineux en 120 Hz (une première), et un bloc photo selfie nettement amélioré (18 Mpx, capteur plus grand). La version standard bénéficie aussi des dernières avancées logicielles d’iOS 19, le tout à un prix plus accessible que les modèles Pro.

C'est sans aucun doute le meilleur modèle standard qu'Apple a lancé depuis des années.

✅ Les points forts

  • Double capteur photo 48 Mpx (polyvalence photo/vidéo)
  • Bonne autonomie et recharge 25 W sans fil
  • Version eSIM ou SIM physique au choix
  • Ceramic Shield 2 à l’avant et protection renforcée au dos
  • Et enfin 120 Hz pour l'écran !

⚠️ Les limites

  • Rapport qualité/prix est cohérent, il n'en reste pas moins cher...
 

