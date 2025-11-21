iPhone 17 : il passe à 819 € ce matin grâce aux coupons Black Week Rakuten

Une baisse de prix effective dès ce matin

Depuis l’ouverture de la Black Week ce vendredi 21 novembre, Rakuten active deux coupons cumulables : BLACK5 (5 € dès 39 € d’achat) et BLACK30 (30 € dès 299 € d’achat). L’iPhone 17 256 Go passe ainsi de 849,99 € à 819,99 €, un prix inédit, tout simplement.

Ce matin, l’iPhone 17 atteint son prix le plus bas : 819,99 € avec les coupons BLACK5 & BLACK30, valables toute la journée.

Un iPhone « standard » avec 256 Go à un prix exceptionnel

L’iPhone 17 est le modèle le plus attractif de la gamme 2025 : son écran propose enfin du 120 Hz (contre 60 Hz pour l'iPhone 16) de fréquence et son espace de stockage interne est enfin de 256 Go minimum (contre 128 Go).

Au vu de la qualité des photos, proposer un espace de stockage qui n'impose pas de s'abonner à un cloud est une excellente chose !

Pour comparer avec d’autres versions de la marque, la liste complète des smartphones Apple est disponible sur notre site.

✅Points forts Prix Black Week actif dès ce matin

256 Go de stockage

Modèle Apple très récent ☑️Points à surveiller Remise valable sur une courte période

Coupons soumis aux conditions Rakuten

Une offre à surveiller de près pour cette Black Week

Avec cette baisse appliquée dès l’ouverture dès cette ouverture de la Black Week, l’iPhone 17 est le fer de lance, l'étendard porté par Rakuten, comme figure de la puissance réductrice de prix de la plateforme.

Pour suivre les autres remises du marchand, consultez également notre sélection des promos Rakuten.