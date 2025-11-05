Affiché neuf et scellé, cet iPhone 17 en coloris Brume et version 256 Go (donc de base) est équipé de la nouvelle puce A19, et d’un écran OLED de 6,3 pouces à la luminosité remarquable, de quoi proposer puissance souplesse et fracas !

Offre Black November : iPhone 17 256 Go à 864,99 € (neuf et garanti 24 mois), livraison gratuite et jusqu’à 20 % de cashback avec le Mégapeak Rakuten. Paiement possible en plusieurs fois, y compris sans frais via PayPal.

Un iPhone dernier cri, déjà en promotion

L’iPhone 17 est affiché à 969 € en version 256 Go sur le site de son constructeur. Le voir déjà baisser de plus de 100 € quelques semaines après son lancement est une excellente surprise, même si le Black Friday laissait présagé que cela arriverait.

D’autant que le produit est ici vendu par un vendeur professionnel favori (4,5/5 sur plus de 1 000 ventes) et garanti 24 mois.

En plus du prix, Rakuten met en avant une livraison gratuite sous 7 à 10 jours et plusieurs options de paiement : en 3x, 4x, voire en plusieurs fois, dont 4 fois sans frais via PayPal.

✅ Points forts Plus de 100 € de remise immédiate sur un modèle récent

Écran OLED 6,3" lumineux et fluide

Puce A19 très performante et économe

Garantie 24 mois + livraison gratuite

Paiement en plusieurs fois (sans frais via PayPal) ⚠️ Points faibles Offre limitée dans le temps (Black November)

Stock restreint selon les vendeurs

Pas de chargeur fourni dans la boîte

Un début de Black November prometteur

Le Black November ne fait que commencer, mais il commence fort !