iPhone 17e ou Galaxy S25 FE : faut-il choisir l’élégance d’iOS ou la puissance brute du FE ?

Si Apple mise sur l'optimisation et le design, Samsung joue la carte de la fiche technique musclée. Mais quel modèle premium accessible mérite votre poche ? C'est ce que le duel du jour doit départager !

L'iPhone 17e : Le ticket d'entrée dans l'ère Apple Intelligence

Avec l’iPhone 17e, Apple affine sa stratégie.

Ce modèle n'est plus un petit iPhone, mais une version intelligemment allégée du haut de gamme de l'année.

L'atout design : Un châssis ultra-fin et une finition exemplaire qui n'a rien à envier aux modèles Pro.

Écosystème : Il embarque une puce optimisée pour Apple Intelligence , garantissant une expérience fluide et des années de mises à jour iOS.

Simplicité : Un système photo à capteur unique mais performant, idéal pour ceux qui veulent de beaux clichés sans réglages complexes.

Le Galaxy S25 FE : la puissance « Fan Edition » à prix cassé

Chez Samsung, la philosophie est un peu différente. Le FE est conçu pour offrir les fonctions préférées des fans sans le tarif de l'Ultra, et non pas les fonctions essentielles.

Actuellement, le Galaxy S25 FE profite d'une offre agressive sur Rakuten, ce qui creuse l'écart de prix avec la Pomme.

Écran Pro : Contrairement à son rival, le S25 FE propose un écran 120Hz adaptatif (contre 60 Hz) pour une fluidité de navigation supérieure.

Polyvalence photo : Avec son triple capteur et son zoom optique dédié, il est beaucoup plus complet pour les photographes amateurs.

Avec son et son zoom optique dédié, il est beaucoup plus complet pour les photographes amateurs. Puissance brute : Une batterie plus généreuse et une charge plus rapide que chez Apple.