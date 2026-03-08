iPhone 17e ou Galaxy S25 FE : faut-il choisir l’élégance d’iOS ou la puissance brute du FE ?

C’est le dilemme qui agite ce début d'année 2026. Pour ceux qui refusent de débourser plus de 1000 € dans un smartphone, mais qui souhaitent une expérience haut de gamme, deux noms sont évidents : l’iPhone 17e et le Galaxy S25 FE. Mais lequel choisir ?

Rémi Deschamps - publié le 08/03/2026 à 12h15
L'iPhone 17e

Si Apple mise sur l'optimisation et le design, Samsung joue la carte de la fiche technique musclée. Mais quel modèle premium accessible mérite votre poche ? C'est ce que le duel du jour doit départager !

L'iPhone 17e : Le ticket d'entrée dans l'ère Apple Intelligence

Avec l’iPhone 17e, Apple affine sa stratégie.

 

Ce modèle n'est plus un petit iPhone, mais une version intelligemment allégée du haut de gamme de l'année.

  • L'atout design : Un châssis ultra-fin et une finition exemplaire qui n'a rien à envier aux modèles Pro.
  • Écosystème : Il embarque une puce optimisée pour Apple Intelligence, garantissant une expérience fluide et des années de mises à jour iOS.
  • Simplicité : Un système photo à capteur unique mais performant, idéal pour ceux qui veulent de beaux clichés sans réglages complexes.

Le Galaxy S25 FE : la puissance « Fan Edition » à prix cassé

Chez Samsung, la philosophie est un peu différente. Le FE est conçu pour offrir les fonctions préférées des fans sans le tarif de l'Ultra, et non pas les fonctions essentielles.

Actuellement, le Galaxy S25 FE profite d'une offre agressive sur Rakuten, ce qui creuse l'écart de prix avec la Pomme.

 
  • Écran Pro : Contrairement à son rival, le S25 FE propose un écran 120Hz adaptatif (contre 60 Hz) pour une fluidité de navigation supérieure.
  • Polyvalence photo : Avec son triple capteur et son zoom optique dédié, il est beaucoup plus complet pour les photographes amateurs.
  • Puissance brute : Une batterie plus généreuse et une charge plus rapide que chez Apple.

L'avis de la rédaction : Le choix dépendra de votre priorité. L'iPhone 17e est un choix facile pour les fans d'Apple qui veulent garder un smartphone le plus longtemps possible mais avec un budget légèrement plus serré que les très hauts de gamme. Sur le terrain du pur rapport performances/prix, le Galaxy S25 FE l'emporte, car il propose une meilleure fiche technique pour un prix vraiment plus faible.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
