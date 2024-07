iPhone SE 4 : un bond en avant pour la gamme abordable d’Apple

L’une des évolutions majeures de l’iPhone SE 4 concerne son design. Contrairement aux versions précédentes qui reprenaient le style des anciens iPhone avec un bouton d’accueil, le nouveau modèle adopterait une esthétique plus contemporaine. Les rumeurs suggèrent l’abandon du bouton d’accueil au profit d’un écran bord à bord avec une encoche, rapprochant ainsi son apparence de celle des iPhone plus haut de gamme.

Ce changement de design s’accompagnerait d’une augmentation significative de la taille de l’écran. L’iPhone SE 4 arborerait un écran de 6,06 pouces, nettement plus grand que les 4,7 pouces de son prédécesseur. Cette évolution permettrait de bénéficier d’une surface d’affichage plus confortable pour la navigation web, le visionnage de vidéos et l’utilisation d’applications.

Un écran OLED pour une meilleure qualité d’image

Autre amélioration notable : l’adoption d’un écran OLED. Cette technologie, déjà présente sur les modèles haut de gamme d’Apple, offrirait des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et un meilleur contraste que l’écran LCD utilisé sur l’iPhone SE actuel. Cependant, la fréquence de rafraîchissement resterait limité à 60 Hz, Apple réservant probablement les écrans 120 Hz à ses modèles plus onéreux.

Fidèle à sa tradition, Apple équiperait l’iPhone SE 4 de sa dernière puce en date, l’A18. Cette puce, qui devrait également équiper la gamme iPhone 16, garantirait des performances de haut niveau, permettant à l’appareil de faire tourner les applications les plus exigeantes et d’assurer une expérience utilisateur fluide pendant plusieurs années.

La puce A18 serait accompagnée de 6 à 8 Go de RAM LPDDR5, une augmentation substantielle par rapport aux 4 Go de l’iPhone SE 3. Cette mémoire vive accrue permettrait une meilleure gestion du multitâche et une expérience globale plus réactive.

Un appareil photo amélioré

L’iPhone SE 4 bénéficierait également d’une mise à niveau significative de son appareil photo. Les rumeurs évoquent un capteur principal de 48 mégapixels, une nette amélioration par rapport au capteur 12 mégapixels de la génération actuelle. Cette augmentation de la résolution pourrait se traduire par des photos plus détaillées et offrirait plus de flexibilité pour le recadrage. Bien que certaines sources aient évoqué la possibilité d’un double capteur photo, les informations les plus récentes suggèrent que l’iPhone SE 4 conserverait un unique capteur à l’arrière. Cette décision permettrait à Apple de maintenir un prix compétitif tout en offrant une amélioration notable de la qualité photographique.

En outre, l’abandon du bouton d’accueil signifierait également l’arrivée de Face ID sur l’iPhone SE. Cette technologie de reconnaissance faciale, plus sécurisée et pratique que Touch ID, alignerait l’expérience utilisateur de l’iPhone SE sur celle des modèles plus haut de gamme.

Autre changement notable : l’adoption du port USB-C en remplacement du connecteur Lightning. Cette évolution, déjà opérée sur la gamme iPhone 15, répondrait aux exigences réglementaires européennes et offrirait une meilleure compatibilité avec les accessoires tiers.

Un positionnement tarifaire délicat

Le prix estimé entre 499 et 549 dollars représenterait une augmentation par rapport au tarif de lancement de l’iPhone SE 3 (429 dollars). Cette hausse pourrait s’expliquer par les nombreuses améliorations apportées, notamment l’écran OLED et le capteur photo 48 mégapixels. Ce tarif pourrait rendre l’iPhone SE 4 moins attractif face à certains modèles Android milieu de gamme offrant des caractéristiques similaires à des prix plus compétitifs. Apple devra donc veiller à justifier ce tarif par une expérience utilisateur et des performances supérieures. Bien qu’une rumeur isolée ait évoqué une sortie fin 2024, la majorité des sources s’accordent sur une commercialisation entre mars et mai 2025. Ce calendrier correspondrait au cycle de renouvellement habituel de la gamme SE, qui a toujours privilégié les lancements au printemps.