iPhone XR reconditionné : un prix canon, et 20 € de remise en plus chez CertiDeal

Offre spéciale CertiDeal : -20 € supplémentaires, y compris sur l’iPhone XR reconditionné. Un vrai bon plan pour réduire la facture au maximum.

Un iPhone XR encore étonnamment solide en 2025

L’iPhone XR fait partie de ces modèles qui ont laissé une empreinte durable dans la gamme Apple. Son format 6,1 pouces, plus compact que les grands modèles actuels, reste agréable en main. Et malgré son âge, sa puce A12 Bionic continue d’assurer une expérience fluide en usage classique.

Ce n’est évidemment plus un monstre de puissance, mais pour les tâches quotidiennes (réseaux sociaux, web, streaming, messages, photos simples) il s’en sort toujours très bien. D’autant que la consommation mémoire reste faible, et pour une grande partie des utilisateurs, 3 Go de RAM suffisent encore largement aux usages du quotidien.

La version proposée aujourd’hui chez CertiDeal est entièrement reconditionnée en France, testée et assortie d’une garantie de 30 mois, bien au-dessus du minimum légal. Un vrai argument pour un modèle plus ancien.

Grâce à son prix ultra-abordable et à sa fiabilité, l’iPhone XR reste idéal comme téléphone secondaire, modèle pour adolescent ou appareil d'appoint à la maison. Une valeur sûre, à tout petit prix.

✅ Points forts Reconditionnement réalisé en France

Garantie 30 mois

20 € de réduction supplémentaire ⚠️ Points faibles Pas de compatibilité 5G

Design plus ancien, mais toujours séduisant

Pourquoi choisir un modèle reconditionné plus ancien ?

Les smartphones datant de plusieurs années perdent parfois leur suivi logiciel, mais le reconditionné ajoute une vraie couche de sécurité : contrôles techniques, batterie vérifiée, pièces remplacées au besoin et garantie étendue. Pour les modèles comme l’iPhone XR, c’est clairement la voie la plus raisonnable.

Chez CertiDeal, l’ensemble du processus est réalisé localement, ce qui évite les intermédiaires et assure une meilleure qualité de suivi. Un geste intéressant aussi sur le plan écologique, en limitant les déchets électroniques et en prolongeant la durée de vie d’appareils encore largement utilisables. Plus d’informations dans notre dossier sur l’impact environnemental des smartphones.

Vous souhaitez comparer avec d’autres modèles ? Notre comparateur reconditionné vous permet de visualiser les différences rapidement, tandis que notre guide dédié vous explique comment bien choisir un smartphone reconditionné adapté à vos besoins.