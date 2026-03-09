Jusqu'à 550 € de réduction, le Galaxy S26 Ultra profite d'une offre de lancement monumentale jusqu'à demain soir

C’est le coup de tonnerre que personne n’attendait pour cette dernière ligne droite. Alors que les précommandes du Galaxy S26 Ultra touchent à leur fin ce 10 mars au soir, les codes promotionnels viennent de grimper en flèche.

Rémi Deschamps - publié le 09/03/2026 à 12h15
Le Galaxy S26 Ultra

En cumulant les remises immédiates, le nouveau code et l'avantage de paiement, la facture fond de 550 €.

À retenir : L'offre expire demain soir à 23h59. Le cumul code promo + PayPal + stockage doublé est l'économie la plus massive depuis l'annonce de la gamme.

 

...Et ce sans compter les possibles 665 € de reprise possibles.

Le calcul magique : 550 € d'économie immédiate

Pour obtenir la réduction sur le Samsung Galaxy S26 Ultra, vous n'avez pas besoin de remplir de dossier de remboursement (ODR) fastidieux. Tout se joue directement dans votre panier lors de la validation de votre commande. Il suffit de respecter ces trois étapes pour voir le prix s'effondrer :

  • Le Code GALAXY26 : Ce code privilège, initialement plus bas, a été boosté à 250 € de remise immédiate exclusivement pour l'Ultra.
  • L'offre Stockage : C'est l'avantage le plus concret : le modèle 512 Go est affiché au prix du 256 Go, soit 200 € d'économie directe.
  • Le Bonus PayPal : En sélectionnant ce mode de règlement sécurisé, une ligne de réduction de 100 € s'ajoute automatiquement à votre récapitulatif.
 

✅ Pourquoi craquer ?

  • Remise immédiate totale de 550 €
  • Le meilleur capteur photo du marché
  • Écran antireflet Gorilla Armor 2
  • Autonomie record dépassant les 2 jours

⚠️ À savoir

  • Fin des offres le 10 mars à minuit
  • Stocks limités sur les coloris exclusifs
  • Offre PayPal soumise à quota national

Pour y voir plus clair, nous avons résumé ci-dessous la structure de l'offre. Comme vous pouvez le constater, chaque avantage s'empile sur le précédent.

Notez que si vous possédez un ancien smartphone à faire reprendre, cette économie de 550 € n'est qu'un début, car le bonus de reprise peut encore ajouter plusieurs centaines d'euros à la balance.

Récapitulatif des remises immédiates

Avantage Cumulé (S26 Ultra)Montant de la remise
Code Promo GALAXY26- 250 €
Offre Stockage (Doublé)- 200 €
Paiement via PayPal- 100 €
TOTAL ÉCONOMIE IMMÉDIATE550 €

Attention, la logistique de Samsung commence déjà à montrer des signes de tension sur certains coloris comme le Titane Gris.

 

L'avis de la rédaction : Avec 550 € de remise sans conditions complexes, le Galaxy S26 Ultra devient le meilleur rapport qualité-prix du segment. C'est le moment ou jamais de valider votre panier chez nos partenaires pour sécuriser ce tarif historique.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
