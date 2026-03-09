Précommandez votre iPhone 17e chez Bouygues Telecom et profitez d’un prix réduit

Bon plan à saisir du côté de Bouygues Telecom ! L’iPhone 17e n’est même pas encore sorti que vous pouvez déjà le précommander à prix cassé chez l’opérateur. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette occasion en or.

Yoann Gorin - publié le 09/03/2026 à 14h30
Précommande iPhone 17e chez Bouygues Telecom

L’iPhone 17e, c’est moins cher en précommande chez Bouygues Télécom

Apple a annoncé la sortie de l’iPhone 17e pour le 11 mars 2026. Mais pourquoi attendre alors que Bouygues Telecom propose de le précommander à prix cassé ?

L’offre de l’opérateur est simple. En cas de souscription d’un forfait 200 Go, vous obtiendrez l’appareil mobile dernier cri de la marque à la pomme avec :

  • une première réduction client ;
  • une remise immédiate de 50 €.

Au total, l’iPhone 17e 256 Go vous reviendra à seulement 291 €. Si vous préférez, vous pouvez aussi échelonner le paiement sans frais. Cela fera alors 99 € + 8 € par mois pendant 2 ans. Pour rappel, un modèle neuf coûte 719 €. Nous parlons donc d’une économie de 428 €.

Et ce n’est pas fini ! En faisant reprendre un ancien smartphone d’une valeur minimum de 10 €, vous aurez le droit à un bonus supplémentaire de 50 €. Bref, l’occasion est incroyable.

Tout ce qu’il faut savoir sur le nouvel iPhone 17e

L’iPhone 17e est le tout dernier smartphone conçu par Apple. Chez Bouygues Télécom, vous le trouverez en 3 couleurs : noir, blanc et rose pastel. Pour ce qui est des caractéristiques, ce modèle embarque :

  • une puce A19 qui décuple les performances (puissance, vitesse, fluidité) ;
  • un sublime écran Super Retina XDR de 6,1 pouces ;
  • un système caméra Fusion 48 Mpx à l’arrière + un capteur selfie 12 Mpx à l’avant ;
  • une batterie qui tient jusqu’à 26 heures en lecture vidéo et se recharge jusqu’à 50 % en 30 minutes ;
  • l’IA Apple Intelligence qui rend l’usage plus simple au quotidien.

Enfin, l’iPhone 17e est une valeur sûre en matière de robustesse. Doté d’un cadre en aluminium et d’un verre de protection Ceramic Shield 2, il se montre très résistant aux chocs et aux rayures. Certifié IP68, il ne craint pas non plus l’eau, les éclaboussures et la poussière.

Zoom sur le maxi forfait 200 Go 5G de Bouygues Télécom

Pour précommander l’iPhone 17e à tarif réduit, vous devez souscrire au forfait 200 Go 5G Avantages Smartphone de Bouygues Télécom avec engagement de 2 ans. Le prix de l’abonnement : 34,99 € par mois la première année (puis 44,99 € par mois). Vous êtes client Bbox ? Alors, bonne nouvelle : vous profiterez d’une remise mensuelle de 5 €.

Avec cette offre mobile en poche, il vous sera possible de consommer vos 200 Go en France métropolitaine, en Europe, dans les départements d’outre-mer (DOM) et en Suisse. Côté communication, ce sera à volonté pour les appels et les SMS au sein de l’Hexagone, de l’Europe, des DOM et de la Suisse. En métropole, les MMS et les appels vers les fixes de 120 pays sont aussi accordés sans limites.

Vous voyagez parfois sur d’autres continents ? Alors, vous serez ravi de savoir qu’un volume de 35 Go sera à votre disposition depuis 15 destinations internationales, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie ou encore la Chine. Enfin, la formule comprend plusieurs bonus comme le prêt gratuit d’un téléphone équivalent en cas de problème avec votre iPhone 17e.

Cet article est un contenu sponsorisé.

Yoann Gorin

Yoann Gorin

Rédacteur Smartphones

Rédacteur tech depuis de nombreuses années, je vous parle ici des bons plans smartphones du moment.
