Keynote Apple du 4 mars 2026 : un événement mondial centré sur le mac et un iPhone plus abordable

Apple a officialisé un rendez-vous le mercredi 4 mars 2026, présenté comme la première grande conférence de l’année, avec des sessions organisées dans trois villes : New York, Londres et Shanghai. Contrairement aux présentations en ligne diffusées depuis Apple Park, il s’agit d’une « special Apple experience » orientée vers la presse, avec des démonstrations et prises en main sur place, selon la communication de la marque. La firme indique que l’événement débutera en début d’après-midi pour l’Europe, avec un suivi possible via son site officiel et sa chaîne YouTube, même si le format exact de retransmission reste plus discret que pour les keynotes de septembre.

D’après les invitations partagées par plusieurs médias, le visuel montre un logo en relief composé de disques jaune, vert et bleu, faisant penser à des produits colorés, notamment dans la gamme MacBook. Cette date coïncide par ailleurs avec le Mobile World Congress qui ouvrira ses portes du 2 au 5 mars, ce qui permet à Apple de se placer au centre de l’actualité face aux annonces de constructeurs Android sur les smartphones et ordinateurs ultraportables.

iPhone 17e qui débarque

Un produit attirera probablement beaucoup l’attention : l’iPhone 17e. Si tel était le cas, il sera présenté comme le successeur de l’iPhone 16e et destiné à occuper le rôle de modèle plus abordable dans la gamme de smartphones d’Apple. Selon les informations circulant depuis plusieurs semaines, ce téléphone conserverait l’essentiel de la fiche technique de son prédécesseur, mais abandonnerait l’ancienne encoche pour adopter la Dynamic Island, avec ses interactions pour les notifications et le multitâche.

En outre, on pourrait compter sur une caméra frontale qui serait améliorée tandis que le support MagSafe ferait son apparition, une fonction qui n’est pas disponible sur l’iPhone 16e. Les sources évoquent un prix d’entrée envisagé à 719 euros pour la configuration 128 Go, ce qui le placerait face aux smartphones Android de milieu de gamme les plus complets.

Nouveaux Macbook « low cost » et Macbook Pro M5 attendus

Selon plusieurs médias spécialisés, le cœur de cette « experience » serait consacré au Mac, avec à la fois un nouveau portable plus abordable et une montée en puissance du haut de gamme. Ainsi, Apple préparerait un MacBook d’entrée de gamme, décrit comme l’ordinateur portable le moins cher de son catalogue, positionné sous les 1000 euros et pensé pour les étudiants ou les usages du quotidien. Ce modèle utiliserait une puce de série A, proche de celles des iPhone 16 Pro, et non un processeur Apple Silicon de série M, tout en conservant un châssis en aluminium et un écran légèrement inférieur à 13 pouces.

Dans le même temps, Apple serait prêt à dévoiler de nouveaux MacBook Pro dotés de puces M5 Pro et M5 Max. Ces modèles viseraient les usages créatifs et professionnels gourmands en ressources graphiques, avec un positionnement face aux PC portables haut de gamme Windows déjà armés en processeurs et GPU dédiés. La rumeur évoque aussi l’arrivée d’un nouvel écran Studio Display destiné à accompagner ces machines, ce qui renforcerait l’offre Apple sur le segment des postes de travail complets pour la création de contenus.

En parallèle, il se pourrait qu’il y ait également quelques nouveautés du côté des iPad, avec un iPad « classique » de 12e génération ou un nouvel iPad Air mis à jour avec une puce plus récente. Des accessoires comme une nouvelle Apple TV, un HomePod mini actualisé ou un appareil orienté maison connectée sont parfois cités dans les rumeurs entourant l’évènement, mais ces hypothèses demeurent beaucoup plus incertaines.

