Précommandez le Pixel 10a : bonus, prix et tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau premium abordable de Google

L'attente est enfin terminée. Google vient de lever le voile sur le Pixel 10a, son nouveau champion du rapport qualité/prix. Fidèle à sa réputation, la firme de Mountain View propose un smartphone qui hérite des technologies les plus avancées de ses grands frères (les Pixel 10), tout en conservant un tarif accessible et un petit format. Les précommandes sont désormais ouvertes, et les premiers bonus de lancement sont déjà là.

Rémi Deschamps - publié le 19/02/2026 à 12h15
Le Google Pixel 10a

Le Pixel 10a est un concentré de puissance et d'IA

Sous son design satiné et durable, le Google Pixel 10a cache des arguments de poids. Équipé de la puce Google Tensor G4 et de 8 Go de RAM, il est pensé pour faire tourner parfaitement Gemini Nano, l'intelligence artificielle de Google.

 

Côté autonomie, le bond en avant est significatif. Avec une batterie de 5 100 mAh, le Pixel 10a promet maintenant plus de 30 heures d'autonomie en usage standard, et jusqu'à 120 heures avec l'ultra économiseur ! 

C'est tout simplement l'un des mobiles Google les plus endurants jamais conçus.

Où l'acheter au meilleur prix ?

Lancé au prix public de 549 € pour la version 128 Go, le Pixel 10a bénéficie déjà d'avantages chez les principaux e-commerçants :

Sur Amazon

  • Prix : 549,00 €
  • Bonus Reprise : 100 € de remise supplémentaire en plus de la valeur de votre ancien téléphone.
  • Garantie : Précommande au prix le plus bas garanti.
  • Paiement : 4X sans frais disponible.
 

Chez Boulanger

  • Prix : 549,00 €
  • Bonus Reprise : 100 € de remise.
  • Remise immédiate : 20% sur les accessoires
  • Paiement : 4X sans frais disponible.
 

À la Fnac

  • Prix : 549,00 €
  • Bonus Reprise : 100 € offerts pour le rachat de votre mobile.
  • Service : 3 mois offerts à Deezer Premium.
  • Coloris : Disponible en Noir Volcanique, Lavande, Brume et Framboise.
 

Un engagement record sur la durée

Ce qui fait du Pixel 10a un haut de gamme réellement abordable, c'est aussi son suivi logiciel. Google garantit 7 ans de mises à jour « Pixel Drops » (sécurité et nouvelles fonctionnalités). Livré sous Android 16, il restera à la page jusqu'en 2033 !

Côté photo, il ne déçoit pas avec son capteur principal de 48 Mpx et ses fonctions magiques qui permettent de supprimer des objets gênants ou changez l'arrière-plan de vos clichés en un clin d'œil directement dans Google Photos.

✅ Les points forts

  • Écran : Actua Display 6,3 pouces ultra-fluide.
  • Sécurité : Services d'urgence par satellite inclus.
  • IA : Gemini Live intégré pour une aide en temps réel.

⚠️ À noter

  • Chargeur : Non inclus dans la boîte (compatible charge 30W).
  • Stockage : Disponible en 128 Go ou 256 Go.

Notre avis : Avec le Pixel 10a, Google ne se contente pas de faire un  «petit » smartphone. Il propose un appareil complet, ultra-endurant et surtout paré pour l'avenir grâce à ses 7 ans de mises à jour. À 549 €, surtout avec le bonus de reprise de 100 €, c'est le maître achat de ce début d'année 2026.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
