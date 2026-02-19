Précommandez le Pixel 10a : bonus, prix et tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau premium abordable de Google

Le Pixel 10a est un concentré de puissance et d'IA

Sous son design satiné et durable, le Google Pixel 10a cache des arguments de poids. Équipé de la puce Google Tensor G4 et de 8 Go de RAM, il est pensé pour faire tourner parfaitement Gemini Nano, l'intelligence artificielle de Google.

Côté autonomie, le bond en avant est significatif. Avec une batterie de 5 100 mAh, le Pixel 10a promet maintenant plus de 30 heures d'autonomie en usage standard, et jusqu'à 120 heures avec l'ultra économiseur !

C'est tout simplement l'un des mobiles Google les plus endurants jamais conçus.

Où l'acheter au meilleur prix ?

Lancé au prix public de 549 € pour la version 128 Go, le Pixel 10a bénéficie déjà d'avantages chez les principaux e-commerçants :

Sur Amazon

Prix : 549,00 €

549,00 € Bonus Reprise : 100 € de remise supplémentaire en plus de la valeur de votre ancien téléphone.

100 € de remise supplémentaire en plus de la valeur de votre ancien téléphone. Garantie : Précommande au prix le plus bas garanti.

Précommande au prix le plus bas garanti. Paiement : 4X sans frais disponible.

Chez Boulanger

Prix : 549,00 €

549,00 € Bonus Reprise : 100 € de remise.

100 € de remise. Remise immédiate : 20% sur les accessoires

20% sur les accessoires Paiement : 4X sans frais disponible.

À la Fnac

Prix : 549,00 €

549,00 € Bonus Reprise : 100 € offerts pour le rachat de votre mobile.

100 € offerts pour le rachat de votre mobile. Service : 3 mois offerts à Deezer Premium.

3 mois offerts à Deezer Premium. Coloris : Disponible en Noir Volcanique, Lavande, Brume et Framboise.

Un engagement record sur la durée

Ce qui fait du Pixel 10a un haut de gamme réellement abordable, c'est aussi son suivi logiciel. Google garantit 7 ans de mises à jour « Pixel Drops » (sécurité et nouvelles fonctionnalités). Livré sous Android 16, il restera à la page jusqu'en 2033 !

Côté photo, il ne déçoit pas avec son capteur principal de 48 Mpx et ses fonctions magiques qui permettent de supprimer des objets gênants ou changez l'arrière-plan de vos clichés en un clin d'œil directement dans Google Photos.

✅ Les points forts Écran : Actua Display 6,3 pouces ultra-fluide.

Actua Display 6,3 pouces ultra-fluide. Sécurité : Services d'urgence par satellite inclus.

Services d'urgence par satellite inclus. IA : Gemini Live intégré pour une aide en temps réel. ⚠️ À noter Chargeur : Non inclus dans la boîte (compatible charge 30W).

Non inclus dans la boîte (compatible charge 30W). Stockage : Disponible en 128 Go ou 256 Go.