Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G : Il passe déjà à 253 € au lieu de 329 €

La fiche technique d'un modèle « Pro » pour le prix d'un modèle standard

Le passage sous les 260 € change la donne pour ce modèle. Eh oui, car à ce tarif, le Xiaomi Redmi Note 15 Pro propose des spécifications souvent réservées aux modèles plus onéreux (ce qu'il est d'ailleurs en temps normal).

On y retrouve par exemple un écran AMOLED 120 Hz et une charge rapide qui permet de récupérer une grande partie de l'énergie en un temps record. Sa batterie affiche d'ailleurs 6 500 mAh dans cette version 4G, une capacité titanesque pour ce segment de prix.

C'est là toute la force de la nouvelle gamme de Xiaomi : offrir une expérience qui s'apparente en partie au premium. Avec son capteur photo principal de 200 MP et ses 256 Go de stockage de base, il répond aux besoins modernes des utilisateurs adeptes du multitâche intensif et de photographie.

Pourquoi choisir la version 4G en 2026 ?

Si la 5G se démocratise, la version 4G du Redmi Note 15 Pro reste un choix pertinent, tout simplement parce que, pour l'instant, la différence de débit n'est pas toujours perceptible au quotidien.

En faisant l'impasse sur la 5G, Xiaomi a pu concentrer ses efforts sur la qualité de l'écran et la finition de l'appareil, tout en proposant un prix inférieur à la version 5G du même appareil.

D'ailleurs, si vous possédez le modèle de l'an dernier, la question du changement se pose. Toutefois, nous vous conseillons de le garder, car même s'il y a de vraies différences, le 14 Pro (4G ou 5G) reste un excellent modèle.

Notre comparatif Redmi Note 15 Pro vs Redmi Note 14 Pro : quelles sont les vraies différences ? montre que le gain en luminosité (jusqu'à 3 200 nits) et en capacité de batterie justifie largement de choisir la nouvelle génération si vous n'aviez pas encore changé d'appareil.

✅ Les points forts à 253 € Écran : Superbe dalle AMOLED 120 Hz (3 200 nits en pic).

Superbe dalle AMOLED 120 Hz (3 200 nits en pic). Batterie : 6 500 mAh pour une autonomie record de 2 jours.

6 500 mAh pour une autonomie record de 2 jours. Stockage : 256 Go confortables pour vos photos et vidéos. ☑️ À noter Réseau : Pas de compatibilité 5G sur cette version.

Pas de compatibilité 5G sur cette version. Charge : 45W filaire (chargeur non inclus selon les packs).