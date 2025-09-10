Keynote Apple : nouveautés et prix (salés ?) des iPhone 17

Voilà, ils sont là, les nouveaux iPhone tant attendus ont fait les gros titres ce matin et toute la soirée d’hier.

À 19h, hier soir, Apple a tenu sa Keynote, la grande messe des aficionados de la pomme, qui annonce et présente les nouveautés de la marque.

Apple Watch, AirPods Pro, et surtout iPhone 17 Series, nous avons eu le droit à une présentation entre convenus et surprises (mais légère sur la surprise, il ne faudrait pas mettre trop de sucre dans le chausson aux pommes).

Quel est le prix des iPhone 17 et quand pourrons-nous les précommander ?

Modèle Prix de lancement iPhone 17 – 256 Go 969 € iPhone 17 – 512 Go 1 219 € iPhone Air – 256 Go 1 229 € iPhone Air – 512 Go 1 479 € iPhone Air – 1 To 1 729 € iPhone 17 Pro – 256 Go 1 329 € iPhone 17 Pro – 512 Go 1 579 € iPhone 17 Pro – 1 To 1 829 € iPhone 17 Pro Max – 256 Go 1 479 € iPhone 17 Pro Max – 512 Go 1 729 € iPhone 17 Pro Max – 1 To 1 979 € iPhone 17 Pro Max – 2 To 2 479 €

En comparaison, voici le prix de lancement des iPhone 16 l'année dernière :

Modèle Prix de lancement iPhone 16 – 128 Go 969 € iPhone 16 Plus – 128 Go 1 119 € iPhone 16 Pro – 128 Go 1 229 € iPhone 16 Pro Max – 256 Go 1 479 €

Que pouvons-nous en retenir ?

L'iPhone 16 Plus a disparu, remplacé (plus ou moins) par l'iPhone Air, plus cher de 100 €, et pourtant « moins complet »... Il faut dire que le public ciblé n'est pas du tout le même.

Là où les iPhone Plus étaient pensés comme plus grands, ce tout premier modèle Air est à peine plus grand (6,5'' contre 6,3''), mais surtout beaucoup plus fin.

Il ne propose pas de port SIM physique, contraignant à vous procurer des cartes eSIM.

N'hésitez pas à vous référer au site Edcom ou encore à Ariase, qui sont experts dans le sujet des télécoms depuis plus de 20 ans.

Pour l'instant, il est difficile de cerner la stratégie d'Apple quand on voit les performances commerciales du Galaxy S25 Edge de Samsung, qui s'essayait exactement à la même chose, à savoir proposer un design très fin, mais pour un prix inférieur de 1 099 €.

Apple réussira-t-il à faire mieux ? Il ne fait pas de doute que les marques voient là une niche d'avenir et c'est une actualité que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt, puisque la tendance des smartphones slim s'installe progressivement.

Du côté de l'iPhone 17 Pro, nous pouvons noter une augmentation de 100 € par rapport à l'iPhone 16 Pro l'année dernière.

En revanche, RAS pour les modèles standard et Pro Max qui restent exactement au même tarif, à savoir 969 € et 1 479 € pour les versions de base, mais il faut aussi noter que l'iPhone 17 commence avec 256 Go : de fait, il est moins cher que son prédécesseur !

Quand pourrons-nous précommander et acheter les iPhone 17 ?

Apple est une marque qui aime préserver ses habitudes, et donc, comme à l'accoutumée, les précommandes seront ouvertes dès ce vendredi, et c'est vers l'horizon du 12 septembre que nous pourrons admirer les nouveaux iPhone 17 sur les étals de nos enseignes locales.

Pour la version Pro Max, il n'est pas encore certains qu'il sera disponible ce vendredi, la communication d'Apple n'en faisant pas mention explicitement.

Quels sont les autres annonces de la Keynote ?

Les iPhone 17 ne viennent pas seuls, car nous avons aussi eu le droit à l'annonce des nouveaux AirPods 3 Pro, les fameux écouteurs Bluetooth haut de gamme qui apportent deux changements majeurs : la traduction instantanée, qui met un Traducteur universel de Star Fleet dans nos oreilles à tous (pour ceux qui ont la référence), et un suivi du rythme cardiaque.

Pour le plus important, à savoir le son, pas de changement : Apple assure offrir la meilleure réduction de bruit active, et dans tous les cas on peut dire sans problème que les AirPods Pro ont un rendu vraiment très bon côté qualité sonore.

C'est aussi à cette occasion que Tim Cook, le PDG d'Apple, nous a présenté les nouvelles Apple Watch :

Apple Watch Series 11 : modèle standard, plus fin, écran renforcé, 5G, 24 h d’autonomie. Apple Watch SE3 : modèle d’entrée de gamme, 5G, sortie anticipée initialement en 2024. Apple Watch Ultra 3 : modèle haut de gamme pour sportifs, plus grand écran, 42 h d’autonomie, connexion satellite.