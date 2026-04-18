L'héritier du trône : Pourquoi le Galaxy A57 va faire oublier le succès historique du A56 ?

Attention, le compte à rebours est lancé. Vous avez jusqu'au 24 avril prochain pour profiter des avantages de lancement mis en place par la firme coréenne. L'objectif de cette campagne est clair : poursuivre la démocratisation d'une grande durabilité et d'outils avancés tout en imposant un nouveau standard de design.

Rappel de l'offre : Avec le code AWESOME, vous bénéficiez toujours de 120 € de remise immédiate pour l'achat d'un Galaxy A57. Samsung maintient également son bonus reprise de 30 € jusqu'au 24 avril.

Pour un appareil de cette catégorie, on sent plus que jamais que Samsung met les bouchées doubles. Lors du MWC de Barcelone en 2025, les équipes nous avaient confié l'attention particulière portée à la conception de cette lignée, chose réussie puisque le Galaxy A56, le modèle précédent, est l'un des appareils les plus vendus dans le monde en 2025 en figurant dans le top 10.

Un investissement qui porte ses fruits : la qualité du précédent modèle lui avait permis de figurer dans les tops ventes mondiales de 2025. Avec le Galaxy A57, l'ambition est encore plus grande.

L'IA « Gemini » de Google s'invite dans votre poche

Le point fort de cette cuvée 2026 reste sans conteste l'intégration massive de l'intelligence artificielle. Le Galaxy A57 profite de fonctionnalités qui étaient, il y a peu, l'exclusivité de la gamme S. Le désormais célèbre « Entourer pour chercher » est bien présent, tout comme Gemini, l'assistant capable de transcrire vos mémos vocaux ou de traduire vos conversations en temps réel.

Cette intelligence ne se contente pas d'assister la navigation, elle optimise chaque cliché capturé avec le capteur principal de 50 MP stabilisé. Que ce soit en plein jour ou en basse lumière, le traitement logiciel assure des images lumineuses et détaillées sans effort particulier de la part de l'utilisateur.

Galaxy A57 : le champion de la finesse

Si le design est pour vous un critère déterminant, le Galaxy A57 a de sérieux arguments pour vous séduire. Avec seulement 6,9 mm d'épaisseur, il s'impose comme l'un des modèles les plus fins jamais produits par Samsung. Son dos en verre et son bloc photo épuré lui confèrent une allure premium, marquant une transition réussie vers les codes esthétiques du haut de gamme.

Sous cette silhouette affinée, la puissance répond présent avec le processeur Exynos 1680. Cette puce a été développée pour garantir une navigation fluide et supporter un multitâche intensif, tout en préservant l'autonomie de l'appareil.

✅ Les atouts IA complète : Gemini et outils de traduction inclus.

Gemini et outils de traduction inclus. Robustesse : Certification IP68 (eau et poussière).

Certification IP68 (eau et poussière). Finesse : Un profil de 6,9 mm pour une prise en main unique. ☑️ Une durabilité record Mises à jour : 6 générations d'OS garanties.

6 générations d'OS garanties. Sécurité : 6 années de correctifs assurées par Samsung.

6 années de correctifs assurées par Samsung. Qualité : Finition dos en verre pour une résistance accrue.