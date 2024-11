L'iPhone 12 est à moins de 200 € chez le meilleur reconditionneur français et avec un code promo !

L’iPhone 16 est disponible depuis quelque temps maintenant, une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent changer leur appareil de chez Apple, non pas forcément pour ce modèle plus récent, mais parce qu'une sortie annonce également la baisse de l’ensemble des autres smartphones de la marque.

Ajouté à cela un reconditionnement qui vient nécessairement niveler encore plus le prix d’un smartphone et en prenant un modèle un peu plus ancien, nous obtenons un véritable cocktail gagnant ! L’iPhone 12 est ainsi disponible pour moins de 200 € avec un code promo qui permet de le faire passer à 176 € ! Un prix qui fait de lui une bonne idée de cadeau !

Les caractéristiques de l'iPhone 12

Écran : OLED, de 6,1 pouces

OLED, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 4 Go

: 4 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 2775 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L’iPhone 12 est un appareil qui se présente sous un petit format, comme souvent avec les appareils standards d’Apple. Un véritable point fort pour de nombreux utilisateurs qui sont en quête d’un appareil pratique et facile à manipuler à une main, plutôt qu’une petite tablette !

Mais en plus de cela, l’iPhone 12 propose un excellent appareil photo, comme toujours chez Apple, mais aussi un écran qui ne perd jamais le souffle et reste d'une fluidité à toute épreuve !

Lié à une interface épurée et toujours aussi ergonomique, nous pouvons dire que c’est ce type d’élément qui a le don de convaincre les utilisateurs d’un iPhone la première fois pour ne plus jamais en revenir.

Quelle offre pour l’iPhone 12 ?

C’est CertiDeal qui propose l’iPhone 12 à un prix tout à fait convaincant actuellement, puisque nous pouvons l'obtenir pour 196 €, mais avec une réduction de 20 € supplémentaires le faisant passer à 176 € grâce au code BLACKFRIDAY.

Et comme pour le neuf, vous obtenez une garantie de 2 ans. Il est possible de payer en plusieurs fois, jusqu’en 24, mais le plus intéressant reste par PayPal en 4 fois puisque cette opération est sans frais.

Le smartphone est en état « Dur à Cuir », il peut donc présenter des défauts esthétiques, ce qui explique son tout petit prix, il est donc adapté à ceux qui ont avant tout besoin d’un smartphone pratique et efficace et dont l’apparence n'est pas prioritaire.