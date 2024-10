L'iPhone 12 Pro Max à prix cassé grâce à un code de réduction et une petite astuce à laquelle il fallait penser !

CertiDeal est une entreprise française spécialisée dans le reconditionnement. Il s’agit même de produits reconditionnés en France, et conformément au code de la consommation, cela veut dire que c’est le cas du début jusqu’à la fin du processus.

En plus de cela, CertiDeal propose parmi les meilleurs rapports qualité prix sur ses produits reconditionnés, puisque le service est de très bonne qualité avec par exemple une garantie, de nombreuses informations sur l'état du smartphone vendu, ou encore possibilité de changer l’écran et la batterie... le tout à petit prix !

Par exemple, en ce moment, il est possible de se procurer l’iPhone 12 Pro Max pour seulement 355 €, mais en plus avec le code BOUH10, pour Halloween, celui-ci baisse d’encore 10 €. L’appareil est proposé d'une qualité impeccable, il manque juste le Face ID, un manque totalement volontaire pour cette fonctionnalité optionnelle qui permet de faire baisser encore plus le prix de l’appareil.

La fiche technique de l'iPhone 12 Pro Max

Écran : OLED, de 6,7 pouces

OLED, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3687 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L’iPhone 12 Pro Max était l’iPhone le plus puissant de sa génération. Nous en sommes maintenant à l’iPhone 16 depuis quelques semaines, mais cela n’empêche par cet iPhone 12 de rester très pertinent sur le marché actuel. Il faut dire qu’Apple chouchoute particulièrement ses appareils et leur propose des fiches techniques qui durent dans le temps. Écran, Appareil photo, autonomie, processeur, tout tient encore la route dans cet iPhone 12 Pro Max !

Quelle offre sur l’iPhone 12 Pro Max chez CertiDeal ?

L’iPhone 12 Pro max est disponible pour 35 €, mais avec en plus une réduction de 10 € supplémentaire grâce au code BOUH10. L'appareil est proposé avec une garantie de 2 ans et il est possible de le payer en plusieurs fois si nécessaire. Il manque le Face ID, une omission volontaire pour faire baisser le prix de ce smartphone ! Autrement, il est proposé dans un état sans défaut physique.