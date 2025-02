L’iPhone 12 Pro Max est-il encore une bonne référence en 2025 pour le reconditionné ?

L’iPhone 12 Pro Max est la version optimisée la plus haut de gamme de l’iPhone 12 standard. Il propose donc un très grand écran et quelques caractéristiques que l’on ne trouve pas sur les autres iPhone 12 de la gamme, le tout pour un prix qui a évidemment beaucoup chuté en quelques années… Surtout si l’on se tourne vers une version reconditionnée.

La fiche technique de l'iPhone 12 Pro Max

Écran : OLED, de 6,7 pouces

OLED, de 6,7 pouces Processeur : Puce Apple A14 Bionic

Puce Apple A14 Bionic RAM : 6 Go

6 Go Stockage interne : 64 Go

64 Go Objectif principal : 12 MP

12 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3687 mAh avec prise en charge de la charge rapide

L'iPhone 12 Pro Max est doté d'un écran OLED de 6,7 pouces, offrant une qualité d'affichage qui n’a pas grand-chose à envier à des modèles plus récents. Son processeur A14 Bionic assure des performances fluides, même avec les applications les plus récentes.

Et comme toujours, Apple propose une qualité de photographie impeccable, avec un système de triple caméra de 12 Mpx, associé au capteur LiDAR qui permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité, y compris en conditions de faible luminosité, qui plus est avec un post-traitement bluffant.

En 2025, l'iPhone 12 Pro Max reste ainsi tout à fait pertinent grâce à sa compatibilité avec les dernières mises à jour d'iOS, garantissant une expérience utilisateur actuelle et sécurisée.

Quelle offre pour l'iPhone 12 Pro Max ?

Des plateformes spécialisées, telles que CertiDeal, proposent ce modèle à des prix attractifs, souvent inférieurs à 400 €. Ces appareils sont rigoureusement testés, remis à neuf et accompagnés d'une garantie, offrant ainsi une alternative fiable à l'achat d'un smartphone neuf.