L'iPhone 16 Pro à prix cassé chez Bouygues Telecom : l'offre immanquable de l'été

Bouygues Telecom brade l’iPhone 16 Pro : une aubaine incroyable

En cette période estivale, Bouygues Telecom frappe fort avec une promo de folie sur l’iPhone 16 Pro 128 Go. Chez l’opérateur français, le smartphone premium de la marque Apple fait l’objet d’une remise immédiate de 50 € pour toute souscription d’un forfait 200 Go 5G. Combinée à un tarif préférentiel et à un remboursement de 80 € après achat, cette réduction permet de faire chuter le prix de l’appareil mobile à 671,90 €, au lieu de 1 169 €.

Mais ce n’est pas tout : pour réaliser des économies supplémentaires, un bonus de 150 € vous attend si vous revendez votre ancien téléphone à Bouygues Telecom (valeur minimum : 10 €). Malgré tous ces avantages, le montant est encore trop élevé pour que vous puissiez régler en une fois ? Pas de problème, l’échelonnement de paiement reste possible. Une solution de financement sans frais est d’ailleurs disponible pour acquérir l’iPhone 16 Pro à 479,90 € + 8 € par mois pendant 2 ans.

L’iPhone 16 Pro : un smartphone à la pointe de la technologie

Boosté par une puce A18 Pro et l’intégration d’Apple Intelligence, l’iPhone 16 Pro est un smartphone 5G aux performances époustouflantes. Avec ce modèle en poche, rien ne viendra gâcher vos appels en visio, vos parties de jeux vidéo ou vos visionnages de contenu. L’autonomie de la batterie sera d’ailleurs au rendez-vous. Par exemple, la marque à la pomme vous promet de pouvoir tenir jusqu’à 27 heures en lecture vidéo.

Sur le plan de la conception, l’iPhone 16 Pro se révèle robuste et élégant. Disponible en quatre coloris (titane noir, titane blanc, titane naturel ou titane sable), il est doté d’un écran Super Retina XDR de 6,3 pouces et d’un système photo exceptionnel. De qualité professionnelle, ce dernier comprend 3 capteurs à l’arrière (caméra fusion 48 Mpx, ultra grand-angle 48 Mpx, téléobjectif 5x 12 Mpx) et une caméra selfie à l’avant (12 Mpx). Enfin, n’oublions pas de mentionner l’indice de protection IP68. Cette certification garantit une résistance du smartphone à l’eau et à la poussière.

Forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom + iPhone 16 Pro : un mariage parfait

Vous l’avez compris : vous devez souscrire le forfait 200 Go 5G avantages smartphone de Bouygues Telecom pour profiter de la promo sur l’iPhone 16 Pro. Conditionnée à 2 ans d’engagement, cette offre XXL est proposée à 36,99 € par mois la première année, puis 46,99 € par mois. Si vous êtes client Bbox, ce sera toutefois moins cher grâce à une remise mensuelle de 5 € sur votre abonnement mobile.

Côté services, la formule se montre complémentaire à l’iPhone 16 Pro. Ici, vous ne manquerez pas de data pour vos activités en ligne avec 200 Go utilisables en France métropolitaine, en Europe, dans les DOM et en Suisse. L’offre inclut également 35 Go depuis 15 destinations internationales, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie ou encore la Chine.

Pour ce qui est des communications, les appels et les SMS sont illimités dans l’Hexagone, en Europe, en Outre-mer et en Suisse. En France métropolitaine, vous pourrez aussi envoyer des MMS sans compter et téléphoner à volonté vers les fixes de 120 pays. Enfin, parmi les nombreux autres avantages, notez le prêt gratuit d’un téléphone de remplacement équivalent en cas de panne, de perte, de vol ou de casse de votre smartphone.

