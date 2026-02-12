L'iPhone 17 à moins de 840 € : l’aubaine à ne surtout pas rater sur, Rakuten !

Une grosse remise immédiate

L’offre que nous avons dénichée pour vous aujourd’hui concerne l’iPhone 17 avec 256 Go de stockage. Lancé seulement en septembre dernier, le modèle standard de la dernière famille des iPhone est normalement affiché à 969 € dans cette configuration.

Mais chez ce marchand, il est affiché à seulement 839,99 € !

Avec cette offre, vous bénéficiez ainsi d’une remise immédiate de 129,01 €, ce qui représente une économie directe de plus de 13 % sur un produit commercialisé depuis moins de 6 mois.

De plus, il s'agit ici d'un iPhone 17 neuf et scellé dans son emballage d'origine. Vous profitez ainsi d'un appareil jamais utilisé, qui bénéficie encore de la garantie constructeur Apple de 24 mois.

Pourquoi opter pour cet iPhone 17 à prix cassé ?

En optant pour l’un des modèles de la dernière génération d'iPhone, vous faites le choix d’un smartphone avec des fonctionnalités de pointe qui promet une expérience utilisateur Premium. De plus, vous avez l’assurance de profiter de votre nouvel appareil pendant longtemps grâce au suivi logiciel exemplaire offert par Apple.

Cet iPhone 17 est animé par la nouvelle puce A19, un processeur offrant une réactivité sans précédent pour les applications les plus gourmandes et les jeux en haute résolution. Cette architecture est spécifiquement optimisée pour faire tourner les dernières fonctionnalités d'Apple Intelligence.

Pour l’affichage, ce smartphone dispose d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces. Cette dalle innove en intégrant la technologie ProMotion qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz pour une fluidité visuelle parfaite.

Avec sa structure en aluminium et son verre Ceramic Shield, elle est efficacement protégée contre les chutes, les rayures et les autres aléas du quotidien.

Des avantages exclusifs de Rakuten pour votre achat

En passant par les offres de Rakuten pour l’achat de votre iPhone 17, vous payez non seulement moins cher, mais vous bénéficiez également de plusieurs avantages. Le premier est la livraison gratuite à votre domicile, qui est incluse dans ce bon plan.

Le vendeur assure une expédition rapide et un suivi rigoureux du colis. Étant donné que le produit est scellé en carton, vous avez l'assurance de recevoir un matériel authentique et conforme aux standards de qualité les plus stricts d'Apple.

De plus, en finalisant votre commande, vous bénéficiez du système de cashback du ClubR. Pour cet achat, ce sont 8,37 € de points Rakuten qui sont directement crédités sur votre cagnotte.

Bien entendu, le stock disponible est limité. Si vous souhaitez profiter de ce bon plan pour acheter votre iPhone 17 pas cher, ne perdez donc pas de temps !